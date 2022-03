El miércoles pasado, durante la sesión de control al gobierno, el presidentePedro Sánchez daba respondía a la oposición de esta manera: “La inflación, los precios de la energía, son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania”. Es imposible negar que la sentencia tiene “miga”. Hagamos un ejercicio de descomposición para averiguar algo que, a priori, se plantea sencillo: si es cierta o no.

Una concesión rápida: sobre la ilegalidad de la invasión y la respuesta y actuación frente a Putin (con deshonrosas excepciones) existe consenso general. Ahora viene la de cal: otorgar la denominación de “única” como origen de fenómenos económicos en un escenario globalizado de interconexiones económicas es, cuando menos, osado. Porque preferimos creer que no es interesadaignorancia, hagamos una segunda indulgenciaponiendo esto en el lado de las fórmulas retóricas y excesos propios del orador entregado a la causa.

“La inflación (…)única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania”. Hombre, el cierre del crecimiento interanual en 2021 fue del 6,5%. Que, por cierto, está afectando severamente el equilibro de muchos contratos indexados (por no hablar del aumento de los precios en las materias primas,perjudicadas también por los cuellos de botella logísticos y nuestro siguiente invitado: los costes de la energía). La cifra del 6,5 %, de acuerdo a la estimación de un organismo público, el INE, es de enero; por tantoprevia al conflicto en Ucrania. Este porcentaje representa el nivel más alto desde 1992, 30 años atrás. Lo que no es obstáculo para que a día de hoy sigue su escalada hasta el 7%, ahora sí con la guerra como factor de influencia. El resumen es simple: la aseveración es falsa.

“Los precios de la energía (…) única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania”. Cabe la duda de si nuestro presidente no lee ni ve noticias o si en el consejo de ministros fabula un juego de ocultación al más puro estilo “Goodbye, Lenin”. De otro modo, es complicado dudar de que mienta a conciencia. El 23 diciembre de 2021, el coste de subasta de energía en el mercado marcaba un nuevo récord, con un precio de 383,67 euros por megavatio hora. La escalada había empezado antes del verano, viviendo picos en julio, septiembre y el mencionado en plenas fiestas navideñas. La traducción para el consumidor no industrial (particulares y empresas) se percibe en el terrorífico crecimiento de costes, hasta un 30%, (en casos de tarifa no regulada hasta un 40%). La energía es un elemento esencial de la cesta básica. Es decir, su incremento hace que debamos restringir lo destinado a otras partidas, ya que no puede prescindirse del uso. Como mucho, graduarlo. No hace falta más: de nuevo, falsa premisa.

Teniendo en cuenta que no son ciertas las conexiones que (intencionadamente) hace el presidente, sólo puede achacarse a que la acción del gobierno sobre el fenómeno inflacionario o la incontrolada espiral del coste de la energía es limitada. Cuando no, nula. Y por eso se defiende con un factor exterior y aborrecible como es el ansia imperialista de Putin como explicación. Para que funcione como una suerte de pliego de descargo de la responsabilidad gubernamental.

La coherencia, entonces, no sería su fuerte: cuando era líder de la oposición, Sánchez culpó al entonces gobierno popular. Fue en el debate del estado de la nación en 2015. El incremento de la factura de la luz fue del 13%. La inflación, no llegaba al 1,5%. “Usted les sale muy caro a los españoles”, espetó a Rajoy. Sic. Cabe deducir que consideraba, por tanto, que le correspondía actuar al gobierno para frenar ambos efectos.

Nos gustaría pensar que, ante evidencias como las mostradas, el “dato mata al relato”. Debiera reconfortarnos la frialdad de los números y la inviolabilidad delos datos frente al discurso o la interpretación. Por supuesto, ni correlación implica causalidad ni la existencia del dato objetivo deben abstraernos del análisis sobre el contexto y, sobre todo, de la línea de acción a adoptar. Pero no es cuestión de vivir exclusivamente al dictado del mero comentario o de informaciones que, como las vistas, son sencillamente falsas. No todo vale.

La construcción del relato político no puede nacer de la confrontación de la realidad, por lo que ello implica respecto del error que seguirá en la gestión. Aún así seguimos anclados en aquellos discursos que hablan desde la afectividad y los sentimientos. Cuando un político los blanda, desconfíen: busca una narrativa, un relato, para ocultar los datos.

*Abogado, experto en finanzas