A veces pasan cosas mientras estamos vivos. Suceden ante nuestros propios ojos, vemos que pasan, aunque no seamos capaces de calibrar exactamente por qué pasan. Cuando llegué a Badajoz, in illo tempore, vi morir la calle San Juan. La que había sido la más concurrida de las calles comerciales de la ciudad se murió no sé si de hambre o de atracón, pero se murió. Fueron cerrando los comercios uno tras otro y le entró una pena tan grande que entristecía el alma de cuantos por allí pasaban. Hasta que dejaron de pasar.

Les cuento esto porque ahora, al volver a Badajoz tras unos meses de ausencia, he tenido en Menacho la misma sensación de tristeza que aquella de entonces. En la calle Menacho hay más locales cerrados que abiertos. O casi. Han bastado tan solo unos meses desde que se fueran las grandes cadenas para que se viniera abajo, como un castillo de naipes, el resto del comercio. El resto es el pequeño comercio, ese que en el reparto siempre lleva las peores cartas. El que pierde. Y cierra. Que si la pandemia… Que si el comercio digital… Y cuando hablo de Menacho hablo de otras muchas calles que antaño eran santo y seña del comercio en nuestras ciudades. Pintores, por ejemplo. La misma desazón. La misma tristeza. Se alquila. Se vende. Ya ni siquiera se traspasa.

Y, sin embargo, el mundo sigue girando. Giró de San Juan a Menacho. Y no dejará de girar aunque Menacho o Pintores echen el cierre. Me faltan herramientas para la adivinación del futuro, pero sigo teniendo ojos. Ojos para ver cómo se levanta, en eso que llaman la plataforma logística de Badajoz, naves inmensas al socaire de otras maneras de entender el comercio minorista. Ojos para leer que en Cáceres están en marcha varios proyectos para nuevos centros comerciales. Ojos para ver las luces (y las sombras) de un tiempo nuevo.

Se murió el espartero y nos quedamos sin espartería. Unas lagrimitas y adiós. Cerró la cerería y no por eso dejamos de usar velas (al menos en las procesiones). Quedó, en la memoria de los mayores, la nostalgia de un tiempo. Y cuando se vayan también los mayores no quedará ni eso. Solo los libros.

Hará unos días el cable de mi ordenador portátil dejó de funcionar. Pensé en pedir uno nuevo por internet, pero en eso recordé que cerca de mi casa, algo escondida y triste, con hechuras sesenteras, resistía una tiendecita de componentes electrónicos. He pasado cientos de veces ante ella sin entrar jamás. Y movido más por el miedo a la red que por la simpatía al vecino, decidí que había llegado la hora de entrar. El dependiente usaba una de aquellas batas azules que en mi mocedad distinguían a los de su oficio. Las estanterías estaban repletas de objetos extraños; cables, enchufes, más cables, cables raros, enchufes que no lo eran, teléfonos de góndola, artículos descatalogados… restos inútiles de un tiempo ido. Un mostrador de madera y un dependiente de azul. Pensé que me estaba equivocando, que no lo tendrían. Y, mientras esto pensaba, el dependiente sacó una lupa y miró las letras grabadas en mi cable averiado. Se giró, desapareció en la trastienda para aparecer luego con un cable y unas clavijas de quita y pon. Trasteo con el uno y las otras y dijo: ¡Ya está! Y sonrió. En internet no recuerdo que nunca nadie me haya sonreído. Al salir, en la alegría de haber solucionado mi problema se coló, como un viento frío, cierta pena, la pena de no saber cuánto durará esa tiendecita irreal. Todo esto, para los que hemos compartido nuestras vidas con el comercio que ahora se va, es un tanto triste. Pero vendrá otro. Vendrán tiempos nuevos. Lo que no sé es si serán mejores o peores.

Al llegar a casa probé el cable, funcionaba. Gracias a un tipo de bata azul, que resiste mientras sonríe, he podido escribirles estas líneas.

*Abogado