“La guerra es una masacre entre personas que no se conocen, para provecho de personas que sí se conocen pero que no se masacran”. Esa frase, repetida estos días por miles de personas en twitter o facebook, la escribió Paul Valéry (Sète, 1871-París, 1945) en los cuadernos en los que anotaba sus reflexiones, nada más levantarse, a las cuatro o cinco de la madrugada, para aprovechar unas horas antes de partir a su monótono trabajo de funcionario (ya me gustaría a mí poder hacer lo mismo, pero uno es, sin remedio, más búho que alondra). Esos Cahiers, publicados de forma póstuma, abarcan miles de páginas (en español hay una selección publicada por Galaxia Gutenberg, traducida por Andrés Sánchez Robayna) y son la muestra más evidente de la riqueza y complejidad de una persona cuya vidanos narra con mano maestra Benoît Peeters en su biografíaValéry. Tratar de vivir, publicada ahora en español por las Ediciones del Subsuelo, y excelentemente traducida por Mateo Pierre Avit.

Peeters, autor también de una magistral biografía de Jacques Derrida, nos muestra cómo Valéry, ahogado bajo etiquetas como la de la “poesía pura” o la canonización nacional en Francia (hasta la Universidad de Montpellier lleva su nombre), fue mucho más que el poeta clásico de La joven ParcayEl cementerio marinoo el prosista que creó al cerebral personaje del Señor Teste: si toda persona completa ha de tener una vida pública, otra privada, y otra secreta (algo que hoy, en esta era de exhibicionismo, del “hombre transparente” que analiza en un libro reciente Javier Moreno, es cada vez más improbable), Valéry lo logró con creces, y resulta algo estúpida aquella gracieta de Manuel Vilas que se burlaba del tiempo que empleó Valéry, y de esos miles de madrugones que se dio para escribir textos que solo se conocerían después de muerto. Pero es que Valéryno escribía para recibir fama ni homenajes (aunque los recibiera, por su obra como poeta),sino para entenderse a sí mismo, y al hacerlo, para quien lo lea, también nos ayuda a entendernos, pues sus reflexiones sobre el amor o el erotismo, sobre los sueños o sobre el poder, sobre el lenguaje, la guerra o la amistad, son siempre iluminadoras. "Manuel Vilas se burlaba de esos madrugones que se dio Válery para escribir textos que solo se conocerían después de muerto" Valéry fue un niño tímido, que sin embargo ya de adolescente tuvo la suerte de entablar amistad con algunos escritores que creyeron en sus versos, como Stéphane Mallarmé, J. K. Huysmans o André Gide, aunque tuvieran temperamentos muy distintos. La obra más personal de Valéry arranca de la decisión que tomó en “la noche de Génova”: con veintiún años, enamorado platónica y furiosamente de una viuda, veinte años mayor que él, decidió, para no sucumbir a la locura, renunciar a las emociones, que no podía dominar, y guiarse por la razón. Un temperamento apasionado se decidió a contenerse en las formas clásicas, en la razón, y hasta las matemáticas, tomando como modelo a Leonardo da Vinci, huyendo también, según Albert Caraco, del origen judío de su padre, fallecido cuando Paul era niño. El “silencio” de Valéry, con casi veinte años sin publicar, se hizo mítico, tras casarse con Jeanne Gobillard, con la que tendría tres hijos. Ese silencio no era tal, sino que su mente desbordaba sobre esos cuadernos secretos cuya profundidad se debió al silencio, ese sí, de la madrugada en torno, con la familia aún durmiendo. Secretos también serían sus amores con las escritoras Catherine Pozzi o JeanVoilier, quien, literalmente, le partiría el corazón al dejarlo en 1945, para colmo con la intención de casarse con un editor que había colaborado con los nazis. En cambio, el que muchos veían como el típico poeta en la torre de marfil, se había comprometido en la Resistencia antinazi. Una biografía que nos hace, nada más terminarla, querer leer o releer a Paul Valéry. *Escritor