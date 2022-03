Justo dos años después del primer estado de alarma por la pandemia, nos asomamos de nuevo al abismo, en este caso el de una guerra que ha empezado y que no tenemos ni idea de cómo puede terminar.

Con Chernóbil de nuevo en los titulares y con la mayor central nuclear de Europa, la de Zaporiyia, bombardeada, aunque se vaya de farol en lo del botón rojo, vuelve a aterrar la la devastación de un mundo que ahora, tres décadas después de la guerra fría, ya sabemos que está herido de muerte por el cambio climático y al que sería urgente salvar, en vez de empeñarnos en su aniquilación.

Por ello, aunque condeno con total rotundidad la invasión de Ucrania por parte del autócrata corrupto Vladímir Putin, soy de las que sigo diciendo alto y claro «No a la guerra» porque todos, absolutamente todos, necesitamos que pare esta locura.

Últimamente los pacifistas nos hemos convertido en sospechosos; se dice de nosotros que apoyamos a Putin o que somos equidistantes. Es mentira, la primera falsedad de todas las contiendas es la de considerar traidores a quienes quieren la paz.

Tampoco significa que apoye al sátrapa ruso el hecho de que constate que desde la desaparición del Pacto de Varsovia, en 1991, la expansión de la OTAN hacia el este no ha parado, una ampliación que está en el origen geopolítico de este conflicto, aunque no justifique ningún tipo de invasión.

Así como creo que las sanciones a Rusia deberían haber llegado mucho antes y que las democracias occidentales tendrían que haberse blindado hace tiempo frente a las injerencias cibernéticas de la mafia rusa, con Putin a la cabeza, tengo mis serias dudas de que rearmar al pueblo ucraniano frente al segundo ejército más poderoso del mundo sea la solución.

En el fondo, si la única salida es una respuesta bélica, como ahora muchos defienden en exaltados discursos de que otros, no ellos, se jueguen la vida por un ideal, no deja de ser un puro acto de cinismo el envío de armas para que Ucrania se defienda ella solita.

Mis razonamientos no me hacen cómplice de nada y considero un gravísimo peligro que se instale como única lógica la ‘lógica’ de las armas. Aquello ya ocurrió en la I Guerra Mundial, cuando la mayoría de las naciones europeas vieron la contienda, no como un horror que debía evitarse a toda costa, sino como un instrumento político útil incluso para alcanzar una paz duradera, gran falacia que el propio siglo XX se encargó de desmontar y de qué manera.

Hay que parar la locura en Ucrania, el sufrimiento infinito de la guerra, como habría que hacerlo también en Yemen, en Palestina o en Myanmar. Tenemos que insistir en el diálogo y la diplomacia, no porque Putin se lo merezca, que todo hay que aclararlo, sino porque es necesario para dos pueblos, el ucraniano y el ruso, y para el mundo entero, que está agotado de tiempos duros y difíciles tras dos largos años de pandemia.

Por ello, la diplomacia mundial tiene que emplearse a fondo para lograr lo antes posible un alto el fuego y debe involucrar a China al máximo en esta estrategia de diálogo, algo que no debería de resultar difícil cuando nadie conoce las verdaderas intenciones de quien dirige la primera potencia nuclear del planeta.

Yo no sé si la salida pasa por un estatuto de neutralidad de Ucrania y su integración en la Unión Europea; tampoco sé como se puede solucionar la anexión de Crimea ni el problema en las provincias rusófonas del Donbás.

No tengo ni idea de cuál es el camino, pero sí veo imprescindible hacer toda la ingeniería diplomática que se requiera y parar la guerra lo antes posible para que la población deje de ser masacrada y para que Rusia no caiga en la tentación de emprender bombardeos a distancia, si se estanca su ofensiva sobre el terreno.

Es urgente explorar con inteligencia, creatividad y hasta con imaginación todas las vías para que Ucrania y la Federación Rusa puedan convivir sin que nadie se sienta amenazado. Lo contrario, es la muerte, la destrucción y una crisis económica que ya muestra toda su dureza, con barcos pesqueros parados en puertos europeos porque no se pueden costear un gasoil que está a precio de oro, mientras Estados Unidos, en esa tremenda hipocresía de las relaciones geopolíticas, ya negocia con Venezuela levantar sus sanciones para sustituir el petróleo ruso.

Es inexcusable parar esta locura. Lo contrario, como dijo Tácito, en el siglo I, sobre los restos del asedio a Cartago en la Tercera Guerra Púnica, puede ser «hacer un desierto y a eso llamarlo paz».

*Periodista