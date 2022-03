Poco antes de las elecciones autonómicas extremeñas de 2019, cuando Ciudadanos estaba subido en la cresta de la ola, Vox empezó a sonar con fuerza en las encuestas. Ello obligó a dirección nacional de Santiago Abascal a montar a toda prisa una candidatura regional que lideró un ex diputado del PP, Juan Antonio Morales, la cual no cosechó resultado alguno pero tuvo en ascuas al PSOE y su mayoría absoluta hasta el último momento. Logró de la nada 28.849 votos, el 4,7 % de los sufragios, y no entró en el Parlamento regional de chiripa, básicamente porque la ley electoral extremeña dice que para estar en el reparto de escaños se ha de alcanzar el 5% de los votos. Pero habrá que decirlo:con unos pocos apoyos más hubiera conseguido hasta 2 diputados y Vara habría tenido que negociar con Podemos o con Ciudadanos para ser presidente. Al final, fue un mal sueño, los socialistas alcanzaron 34 escaños sobre 65 y ello les otorgó cuatro años de mayoría absoluta.

¿Por qué cuento esto? Porque desde las elecciones autonómicas de Castilla y León del pasado 13 de febrero Vox ha vuelto a las tertulias políticas extremeñas, sobre todo desde que el PP de Fernández Mañueco lo ha sentado a la mesa de su gobierno regional y el nuevo líder nacional ‘in péctore’, Alberto Núñez Feijóo, lo ha avalado al igual que ha hecho el PP extremeño diciendo que su colega Fernández Mañueco no hace más que el PSOE cuando pacta presupuestos o leyes con Bildu o forma gobiernos de coalición con Podemos. Cada cual ve la película según le convenga, pero lo cierto es que se abre la mano a que Vox sume y entre en los ejecutivos autonómicos del PP si fuera necesario, cosa de la que, por ejemplo, Juan Manuel Moreno Bonilla no quería ni oír hablar en Andalucía y el propio Fernández Mañueco se resistía hasta que vio que, de lo contrario, tenía que volver a poner las urnas. En Extremadura, los de Abascal, sin infraestructura visible ni candidato oficial, vuelve a las encuestas. En las muestras demoscópicas que manejan los partidos aparecen con un resultado mucho mejor que el de 2019. De momento sí lograría entrar en el Parlamento y alcanzaría un resultado que va de los 4 a los 6 diputados. Es cierto que esta entrada básicamente iría en detrimento de Ciudadanos, que de 7 escaños desaparecería por completo y que el PSOE frenaría este nuevo escenario al bajar también Unidas Podemos y llevarse buena parte de sus 4 escaños. Pero es obvio que Vox tendría su papel en la política regional extremeña, lo cual empieza a tenerse en cuenta y de manera muy seria. "En las encuestas que manejan los partidos Vox aparecen con un resultado mucho mejor que el de 2019" Queda un año y dos meses para las elecciones autonómicas, que serán el último domingo del mes de mayo del año que viene y eso en política parece poco pero es mucho tiempo por todo lo que puede venir. Solo hay que ver los cambios que ha experimentado el PP en solo un mes con la caída de Casado y la llegada de Feijóo. La nueva presidencia en la derecha española también traerá consigo cambios a nivel autonómico más adelante y eso puede llevarnos a un escenario que aún desconocemos. Como tampoco sabemos qué pasará con Podemos y sus divisiones internas o si el PSOE caerá o subirá en apoyos como consecuencia de las políticas de Pedro Sánchez y la crisis que nos viene encima. Todo ello aderezado con los partidos regionalistas auspiciados por el movimiento de la ‘España Vaciada’ que pueden ser clave en un escenario de mayorías simples. El caso es que el cóctel de partidos ha cambiado. Lo que antes era PSOE y PP por un lado y Ciudadanos y Podemos por otro, ahora va a ser PSOE y PP y Podemos y Vox. De sus resultados y combinaciones vendrá el futuro gobierno de Extremadura, el cual mira más de la cuenta a España y muchas veces refleja como un espejo lo que ocurre por ahí. Veremos.