Hay una copla ‘viejuna’, que dirían hoy los ‘modernitos’, que mi madre solía tararear tan a menudo como ellos hacen ahora con el ‘Chiken teriyaki’ de Rosalía; se llama ‘En tierra extraña’, la cantaba doña Concha Piquer y últimamente no se me cae de la imaginación. Habla de lo mucho que duele vivir lejos de nuestro país, en el extranjero, que decían entonces. Y muchos españoles, que por política o por razones económicas se vieron obligados a tomar las de Villadiego durante décadas, la escuchaban a menudo con un nudo en la garganta, por la sutileza con la que recoge el sentimiento de añoranza y de pena, que te acechan en cualquier rincón en el exilio.

Estos días suena en mi cabeza cada vez que veo imágenes de ucranianos abandonando su patria. Hemos visto muchas, desde que empezó esta tragedia, pero la semana pasada, un vídeo de un niño de apenas diez años llorando desconsolado al entrar en Medyka (Polonia) dejando atrás Ucrania, me encogió el corazón. Era el retrato espeluznante de la desolación más pura e inocente, la de aquellos que se ven obligados a dejar todo lo que conocen y aman, sus casas, sus juguetes, sus familias, sus amigos, sus colegios, por una guerra que no debería ir en ningún caso con ellos.

El pasado viernes la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) estimaba que desde el inicio de la invasión, el 24 de febrero, unos 2,5 millones de ucranianos han huido. España se prepara para acoger a muchos de ellos, aunque de momento no han llegado más de un millar, pero todo apunta a que la cifra se irá incrementando a la par que la de los bombardeos del Kremlin.

Es difícil ponerse en su pellejo y entender su sufrimiento al verse obligados a abandonar su hogar, con todo lo que esa palabra significa. Los que somos o hemos sido alguna vez emigrantes, conocemos el sentimiento de casi orfandad y alienación que te inunda al mudarse lejos de casa. Uno que va más allá del idioma, de la comida, las costumbres y hasta de la luz del país de acogida. No puedo llegar a imaginar sin embargo, cómo puede multiplicar esa sensación el hecho de no haber podido decidir libremente tu partida. Haber sido arrancado literalmente de tu realidad sin preparación ni ‘anestesia’ de la noche a la mañana, con lo puesto y con la incertidumbre de no saber a dónde vas o de si vas a volver. Eso es harina de otro costal.

Muchos de nuestros mayores sí recuerdan o conocen de primera mano esa experiencia. Lo que supone escapar a la desesperada sabiendo que corre peligro tu vida. Se estima que casi medio millón de personas tuvieron que huir de España después de que se instaurara la dictadura franquista. Algunos pudieron volver, pero otros no lo hicieron nunca y seguramente sabrían explicarnos mejor que nadie lo que sienten estos días todos esos seres humanos que intentan burlar las bombas de Rusia.

Ellos sí sabrían expresar el dolor y la rabia que debe provocar el desarraigo forzoso. Hemos podido escuchar sus voces y sus historias años después. Y por eso muchos hemos reconocido ahora en las caras de esos millones de refugiados, víctimas de esta nueva guerra, esa sensación de desamparo, la certeza de que les han robado parte de su identidad a las bravas, de que algo de ellos mismos se queda dentro de ese territorio tan amado que abandonan ahora entre lágrimas; y la impotencia de saber que no les queda más remedio.

Es por eso que es tan importante la Historia. Recordarla y aprender de ella. Nos creemos a salvo, amparados por la distancia, las democracias o el olvido y no queremos pensar que no hace tanto, las bombas caían sobre Madrid, Guernica o en la carretera de Málaga a Almería. Este conflicto también se acabará con la firma de tratados y apretones de manos impostados, de quienes nunca o casi nunca tienen que escapar o pagar las consecuencias más duras de sus acciones o sus decisiones.

Las vidas que se están perdiendo en el camino, el dolor de quienes huyen de su sombra alargada, las infancias empañadas para siempre por el terror, no desaparecerán cuando todo acabe. Y tenemos la obligación histórica y moral de hacer su exilio lo más llevadero posible. Conseguir que su llegada a nuestra ‘tierra extraña’ lo sea menos con una sonrisa y un gesto de empatía. Como nos hubiese gustado que hicieran con los nuestros.