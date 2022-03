Añorado señor Borrell, añorado porque usted ya no es usted: el pasado 25 de febrero, horas después de que comenzara la invasión rusa de Ucrania, dijo, en calidad de Alto Representante para la Política Exterior y la Seguridad Común de la UE, que Rusia había «sido excluida del concurso de Eurovisión. Puede parecer algo pequeño desde el punto de vista geopolítico, pero tendrá un efecto social amplio».

El 9 de marzo afirmó que parte de la responsabilidad de evitar que Rusia acumule «reservas con las cuales financiar la guerra» es de todos nosotros, concretamente que esta situación «(...) también pide que los ciudadanos europeos bajen la calefacción de sus casas, también pide que todo el mundo haga un esfuerzo individual en recortar el consumo de gas igual que recortamos el consumo de agua cuando hay sequía (...)».

No fui el único ciudadano europeo en preguntarse a qué temperatura tiene usted su casa, señor Borrell. No fui el único en preguntarme a qué temperatura están los edificios públicos en los que tantos como usted llevan trabajando toda su vida. Esos edificios en los que hay que abrigarse en verano y desvestirse en invierno.

Tampoco fui el único ciudadano europeo en interesarme por su salario, que supone la friolera —no es un juego de palabras con la calefacción— de 26.285,74€ al mes. Algo más de 864€ al día, lo que tantos miles de españoles cobran neto por trabajar todo un mes. Concretamente, gana usted 315.428,88€ al año. Como su cargo es por cinco años, solo en ese periodo habrá ingresado 1.577.144,40€ del dinero de todos. La inmensa mayoría de europeos no pueden ganar eso en toda una vida laboral.

Pensará que es irrelevante, pero no: cuando una clase política resulta tan privilegiada como lo es la española respecto a sus ciudadanos, esos altos privilegios conllevan altas exigencias. Tan altas como para, cuando llega una guerra a cuatro fronteras de casa, asumir la parte de responsabilidad que tienen todos ustedes.

Que Rusia sea excluida de Eurovisión no es que «parezca» algo pequeño geopolíticamente, es que es una tomadura de pelo. Un insulto a todos los europeos mientras los primeros ucranianos eran abatidos por las fuerzas rusas. Hubiéramos preferido que nos explicara, precisamente como representante de la política de seguridad, si la UE es autónoma o simplemente un peón de la OTAN, de aquella «OTAN no, bases fuera» (1977-1981), luego «de entrada no» (1982-1985) y finalmente «sí» (1986). Es decir, un peón de Estados Unidos. Habría estado bien que nos explicara si tuvo sentido que la UE se ampliara a veintisiete países, generando un sistema de decisión tan rápido como el paso de un elefante y mezclando culturas que nada tienen que ver entre ellas; podría haber explicado por qué están ustedes empeñados en que Turquía sea miembro de la UE, cuando nunca ha sido Europa, ni lo es ni lo puede ser, suponiendo un riesgo añadido. Podría haber justificado por qué la UE interfirió en la política ucraniana durante la Revolución Naranja y el Euromaidán (golpe de estado incluido) y qué papel jugó todo eso en la guerra del Dombás, precedente último del actual conflicto. Una guerra no es un fenómeno atmosférico, señor Borrell, como trataba de sugerirnos al compararla con una sequía: tiene orígenes y responsables humanos, y nunca únicos.

Lejos de pedirnos que disminuyamos el uso del gas (obviando que muchos ya lo hacen porque no pueden pagarlo), habría sido admirable que asumiera las responsabilidades de la clase política a la que pertenece, propusiera rebajar sus gigantescos salarios mientras todos suframos las consecuencias de su guerra, y explicara qué es exactamente la UE; de qué sirve si cuando vienen mal dadas impone austeridad presupuestaria a las clases trabajadoras, y cuando llega una guerra demostramos carencia de soberanía alimentaria, energética y militar, «amenazamos» a Rusia con bobadas y comenzamos a invertir en defensa (tarde y mal) lo que nunca se invirtió en salvar a las familias de la crisis financiera.

Sintiéndome traicionado hace tiempo por todos los políticos en los que he confiado, y escuchándole últimamente, solo puedo parafrasear a Julio César, en aquellos idus de marzo, precisamente tal día como hoy del año 44 a.C.: ¿Usted también, señor Borrell?

*Licenciado en CC de la Información