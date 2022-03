Seguro que las imágenes andan resguardadas por el archivo de algún “Informe semanal” de la época, si es que alguien no las ha rescatado ya. Moscú abandonaba, al mismo tiempo, los ochenta y años de férreo control soviético, abrazandoalegremente la apertura del país, cortesía del proceso político perestroika/glásnostque Gorbachov había sabido cocinar a fuego lento. La inauguración del primer McDonald’s en la extinta capital de la URSS fue todo un símbolo. Una imagen lúdica que tenía un claro trasfondo: el final de una época (no de la historia, como pretendía Fukuyama, me temo).

Aún con los vestigios propios de una sociedad cerrada y “custodiada”, en la retina nos queda el retrato de jóvenes sonrientes y enormes colas ante el famoso local de la cadena norteamericana. Nadie obligaba a aquellos rusos de los primeros noventa a largas esperas para acceder a lahamburguesería. Sería por la curiosidad o la novedad.O simplemente comida sabrosa y barata. Puede que incluso un anhelo aspiracional, como si las hamburguesas lowcost fueran el camino a una vida mejor. O, por lo menos, diferente. Lo cierto es que no había orden de la Duma ni militares a las puertas del local, amenazando con sus AK47 a los que osaban no consumir. Era pura elección. De hecho, el local seguía funcionando en 2022, cuando la oferta en Moscú evidentemente había aumentado de forma exponencial. A menudo los críticos del capitalismo se centran en explotar sus fallas (habitualmente marginales, y en gran parte provocadas por laacción humana) y olvidan que otorga una libertad de elección que multiplica opciones. De hecho, como mecanismo de funcionamiento, el capitalismo se basa en una mejora continua de los estándares vitales. Fíjense que los más virulentos enemigos del capitalismo (con tendencia a vivir bajo su paraguas) suelen poner el foco en eventos que no son en sí mismos disfunciones del sistema, sino consecuencias de la corrupción o del desequilibrio legal. Fenómenos que existen en otros regímenes económicos. El sistema de incentivos propio del capitalismo regulado tiende a construir sociedades con mayores niveles de vida. De hecho, es difícil obtener un rango de servicios y derechos sociales superior al que concede el estado del bienestar. Una construcción propia de la suma del capitalismo y la democracia liberal. No hablamos de teoría: es fácilmente comprobable en toda la sociedad occidental. No, no estamos peor que en los años 70 o 80, aunque algunos traten de espolear las ineficiencias y errores del sistema (que existen) como una suerte de enmienda global. Las sanciones a Rusia están funcionando y dinamitan la posición interna de Putin, lo que podría acelerar la firma de acuerdos Putin supo ver lo que la apertura económica le granjeaba para su agenda propia: el control del país. Es significativo que el crecimiento en aceptación popular de Putin haya ido en paralelo con el avance socioeconómico. Funcionó como un acuerdo tácitocon los ciudadanos rusos: la pérdida de libertades y la concentración paulatina de poder se compensa por la mejora de las condiciones de vida. Por supuesto, este arreglo no sería tan aceptable en sociedades democráticas (Rusia está lejos de serlo) porque se da el convencimiento en la ciudadanía de su capacidad de influencia. Pero demuestra un principio básico: la mayor aspiración vital de una amplísima mayoría es vivir tranquilos y asegurar el mejor futuro a la siguiente generación. En cualquier país. Claro que una vez hecho el pacto con el diablo es difícil volver atrás. Aunque haya oposición pública en Rusia,el poder omnímodo de Putin la convertirá en insignificante. O peor: en heroicidad. Lo que ninguna protesta debiera ser. Algunos quisieron ver en la llegada del McDonald’s un ansia de expansión imperialista de Estados Unidos. Pero, aunque contribuyeran a hacer diplomaciablanda, el único triunfo real fue el de los propios ciudadanos rusos. Demostraron que deseaban una sociedad abierta, en la que el desarrollo económico y de libertades fueran de la mano. Lo que justo los hermana con una Ucrania que ha rechazado sistemáticamente desde 2014 la intervención de Rusia por lo que implicaba en términos de control. Las sanciones a Rusia están funcionando y dinamitan la posición interna de Putin, lo que podría acelerar la firma de acuerdos, aún temporales. Pero no es una batalla sólo geopolítica, sino “cultural”: la expansión de sociedades democráticas al estilo occidental. Y a quién a eso no le interesa tiene precisamente la llave de la ayuda económica a Putin. Atentos a China. *Abogado, experto en finanzas