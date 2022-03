La alarma por un posible desabastecimiento de algunos alimentos de la población vuelve a planear sobre nosotros. Solo hay que ir a algún supermercado para comprobar que no hay ciertos productos o está limitada su compra. En algunos casos, esto ha sido provocado por la guerra y, en la mayoría, por el paro del transporte de mercancías por carretera que ponen sobre la mesa su situación: pierden dinero si ponen en marcha sus camiones a causa del encarecimiento de los combustibles; una subida de precio que no pueden repercutir de golpe a sus clientes porque ellos también sufren el encarecimiento de los costes de producción.

Así las cosas, muchos productos agrarios no llegarán a distribuirse y se perderán si no se transportan con agilidad. A la mayoría de los mercados no llega pescado y el sector pesquero gallego pide un corredor alimentario que permita el paso con camiones con sus productos; además, la acuicultura y la industria láctea han cerrado sus puertas y cesado en su actividad ante la imposibilidad de transportar su producción. La otra cara de la moneda es el gobierno de Sánchez, que no busca soluciones; que promete la bajada de impuestos para solucionar el problema pero no lo hace, porque día que pasa, día que recauda. Y para respaldarlo, ahí están sus incondicionales camaradas de los sindicatos pidiendo que no se bajen los impuestos a los combustibles ni a la electricidad. ¡Ya ni siquiera se preocupan en disimular!

Si algo deberíamos haber aprendido de la crisis del covid es la importancia de que funcionen correctamente todos los eslabones de la cadena alimentaria. Porque podremos no usar la calefacción o el coche, como nos piden los socialistas, pero sin comer no podemos vivir, y hemos visto como cualquier problema en el frágil equilibrio mundial encarece los alimentos a los consumidores y ponen en riesgo, a causa de los altísimos costes de producción, tanto la producción agraria como la agroindustria transformadora y el transporte.

Para evitar un desabastecimiento estructural, el objetivo debe ser asegurar la soberanía alimentaria de la UE, y toda la normativa y políticas deben enfocarse en asegurar la alimentación a precios razonables a los ciudadanos europeos. Para ello, son muchas las voces que han pedido que se reoriente la PAC hacia políticas menos verdes y proponen medidas para aumentar la producción. Ya estábamos avisados por diferentes estudios, hasta de la propia Comisión Europea, que alertaban de que las estrategias verdes de la UE conducirían a una disminución de la producción y a una mayor dependencia de terceros países.

A ver si aprendemos de esta vez, porque hoy, sin que se hayan arreglado los graves problemas que tienen los agricultores y ganaderos y la rentabilidad de las explotaciones agrarias, vuelve a depender de ellos que no haya escasez de producción, y de los transportistas que ésta llegue a su destino.

*Ingeniero técnico agrícola y diputada regional del PP