La palabra burocracia ha adquirido una connotación peyorativa y cuando hablamos de burocracia podríamos hablar también de la administración en general. Dos casos relacionados con la llegada de refugiados de Ucrania lo han puesto de manifiesto.

Uno de ellos es la escolarización de tres menores llegados a Plasencia para reunirse con un hermano y tío de aquellos. Lo que dice el sentido común es que deberían estar en el mismo centro educativo, primero por el mero hecho de que lo que no ha separado la guerra no venga a hacerlo la administración y segundo, porque el hermano y tío es el único que puede hacerles de traductor.

Sin embargo, la Consejería de Educación ha utilizado el mismo argumento que habría utilizado para cualquier otro niño y ha dicho que no hay plazas y la ratio es la que es. No puede ser más poco empático hablar de un pupitre más en una clase en términos de ratio cuando precisamente la ley permite hacer excepciones por circunstancias excepcionales y si esta no lo es…

Pues de momento, Educación no se baja de la burra y los pequeños han tenido que ser escolarizados en otro colegio y ya que se apañen los profesores con ellos si no los entienden o que tiren del traductor de Google. Parece de chiste porque la Junta anunció que todos los refugiados que llegaran tendrían plaza escolar en Extremadura, pero no dijo que eso no implicaba estar junto a los familiares con los que llegaron.

Sin duda la administración debería hacer autocrítica y además, repensar si el tiempo que marca la burocracia es proporcional al que tienen los ucranianos para salir de su país. Me refiero al segundo ejemplo, las críticas de políticos extremeños a los ciudadanos que, viendo que un día más o menos podía suponer quedar atrapado en Ucrania o morir, se cogieron sus coches particulares para sacar a familias de la guerra.

Si no un elogio por su valentía y por dejar su vida personal a un lado para ayudar a otros, los políticos al menos deberían obviar la crítica y no ser condescendientes porque claro que estos héroes saben que no es «simple» ir y traerles. Saben que necesitarán papeles, vivienda, trabajo y colegio, pero al menos ya les han sacado del horror. Imagino que el abrazo y la mirada de aquellos a los que ayudaron compensará el desaire de quienes, como de costumbre, empezaron tarde a organizarse.

*Periodista