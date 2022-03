Si, a punto de alcanzar el fin del primer cuarto del siglo XXI, alguien nos hubiera asegurado que lo peor que íbamos a sufrir en él iba a ser la Pandemia de la Covid-19, estaría profundamente equivocado. Está más que comprobado que los humanos somos capaces de crear cosas maravillosas, pero también lo somos de inventar y poner en práctica las mayores de las atrocidades. Para esto último lo único que hace falta es que salga a la palestra un individuo que haya perdido el raciocinio, con unas ansias de poder desmesuradas y que le importe un bledo la vida de los demás.

Si, a lo de las causas de la pandemia todavía se las buscan en posibles fugas del virus de algún laboratorio, la propia Naturaleza no dejó dudas cuando decidió, casi sin avisar, airear su ira con la terrible erupción del volcán «Cumbre vieja» de la Palma, que dejó sin hogar y sin tierras a miles de gentes, que no podían entender que, sin causa alguna, la propia tierra se tragara sus pertenencias y una gran parte de sus vidas.

Este primer cuarto de siglo iba a estar marcado, en lo negativo, por la consonante «P». La «P» de Pandemia, la «P» de Palma y, por último, la «P» de Putin, que mata a su antojo para aprovecharse de un territorio que no le pertenece. Pero si para parar el Covid y el Volcán eran inútiles el uso y los esfuerzos de la diplomacia de los líderes políticos, para la invasión injusta y premeditada que está llevando a cabo el descerebrado ruso, sí podría haber sido eficaz y totalmente necesaria.

Posiblemente por mi gran desconocimiento en las Relaciones Diplomáticas, no acabo de entender por qué no se agotan todas las posibilidades de llegar a un entendimiento verbal de todos los líderes políticos, antes de comenzar a utilizar las armas. Las consecuencias de no poder parar una invasión como ésta que sufre hoy Ucrania, o cualquier otra guerra en cualquier parte del mundo, son terribles y casi impredecibles. Los adelantos en la investigación y fabricación de armamento bélico sofisticado, que poseen los ejércitos de algunos países, hace que resulte muy peligroso comenzar a dejar volar misiles entre países fuertemente armados.

Joe Biden, el presidente americano, ha anunciado que, cualquier mínimo daño que se le infiriera a un país perteneciente a la OTAN, daría lugar, irremediablemente, a la tercera Guerra Mundial. Hace, ni siquiera un par de días, los misiles rusos se aproximaron, en su vuelo mortal, a escasos veinticinco kilómetros de la frontera polaca. Tiembla pensar que hemos estado, el mundo entero, a escasos veinticinco kilómetros de vernos implicados en la más grande y terrible de las guerras.

Y mientras tanto, seguimos siendo, cada día, espectadores de excepción de la destrucción de un país en riguroso directo. Vemos niños que, en plena infancia, pierden sus vidas, hileras infinitas que llenan de terror los corredores por los que se afanan en abandonar su país, buscando una seguridad que ahora, el suyo propio no puede ofrecerles. Vemos padres y madres a los que se aferran sus hijos como único dique seguro que podrá salvarles de los terribles bombardeos rusos, y abuelas y abuelos, con sus frentes surcadas y cabellos plateados, que intentan seguir con esfuerzo, la fila humana que les conduzca a un terreno seguro.

Y todos ellos escuchan los aplausos y la música que Europa les dedica a todos ellos y a su Presidente, y agradecen la ayuda prestada, pero de sus ojos claros, cada día, no dejan de brotar, sin cesar, unas profundas lágrimas de intenso color azul.

*Ex director del IES Ágora de Cáceres