Casetas repletas de libros viejos. Libros enfermos a la espera de cura. Algunos. Otros, sin remedio, desahuciados de toda esperanza que es como decir moribundos. Un paseo bajo los tilos en una capital de provincias, una hilera de casetas y, dentro, los libros en fuga. Abandonados. Derrotados. A un paso de querer ser cenizas.

En los mostradores asoma la morralla. En estas costas de Levante se hace un buen caldo de pescado con la morralla: pargos, mújoles, galeras… De todos estos libros de arrastre saldría un buen caldo de sabiduría. En las estanterías de detrás, los libros presos por los que aún se puede pedir algún rescate. Como Cervantes en Berbería, a la espera de rescate. Libros mancos. Desparejados. Deslomados. Deshojados. Descalabrados. Desterrados. Desolados. Sobre todo, desolados.

Supongo que las perreras, donde los perros sin amo aguardan al milagro de vivir mañana, deben ser sitios semejantes. El milagro de salir vivos de allí. Perros con tara; taras por fuera, de las que se ven, y de las otras, las que van por dentro, las del abandono. Como libros de feria de viejo. Mutiladas las guardas para ocultar el nombre de quien los abandonó, intonsos algunos, indefensos todos… Solo letras de ocasión. Los libros no ladran, pero, allí, revueltos, sin pan que llevarse a la boca, parece que ladraran a quienes pasan y miran. Tristes ladridos del minuto lindero con el punto final. Libros abandonados a su suerte. Expulsados del paraíso por el único pecado de ocupar un espacio al que no tienen derecho. A nada de ser quemados en el corral por todas las amas y todas las sobrinas que cuidan de nosotros.

Viejos. Feos. Descuajeringados. Ejemplares de El Ruedo, que un día estuvieron encuadernados por una voluntad amante, ahora enfermos de humedad y desidia, aguardan en el desolladero de la plaza. Dedicatorias a quien ya debe estar muerto. Deberían enterrarnos con los libros que alguien tuvo a bien dedicarnos, o, al menos, deberían aprovechar el fuego terrible de los crematorios para hacernos cenizas con ellos. Deberían… antes que verlos aquí descuartizados.

"Hay libros que te acompañan de por vida. Otros, que abandonamos. O que nos abandonan"

“A Don Fulano de tal, magnífico aficionado. El autor.” Al mismo fulanito, otro autor. Se ve que el finado era gente del toro y, además, se barrunta que debió tener libros de fuste. Ahora, aquí solo quedan los zarrios de la que fuera colección notable. Los zarrios y “El Gran Diccionario Taurómaco” de Sánchez de Neira, publicado en 1879. ¡Está, pero cómo está…!, diría Gila. Se salvan las litografías y no todas. Con sus rotos, su viruela de óxido y sus mares de aventura. Cúchares, Pepe-Hillo, Pedro Romero… Yo, de niño, me quedé con sus nombres y con sus caras siempre tomadas del Sánchez de Neira. Nunca tuve un Sánchez de Neira, pero en mi memoria aquellos toreros quedaron tal cual aparecían en sus litografías: del muy noble porte de Pedro Romero a Cúchares metido en arrobas pasando por la majeza de Pepe-Hillo.

Hay libros que te acompañan de por vida. Otros, que abandonamos. O que nos abandonan. Con los años algunos nos crecen dentro y otros se nos mustian sin remedio. Las mismas palabras, distintos significados. No cambia el libro, en realidad cambia el lector. Los ojos con que leemos. Estas ferias de lance son una oportunidad para volver a leer, para tropezar con nosotros mismos, con aquel que fuimos. Letras encuadernadas, nada más, pero, en ellas, dentro de ellas, como por encantamiento, algo nuestro está prendido.

Algún día encontraré en una feria de viejo un Sánchez de Neira en condiciones. Me ladrará al pasar. Me giraré. Y, en el leve aleteo que aún me quede de vida, le daré acomodo en mis estanterías. ¿Y luego? Luego Dios dirá.

