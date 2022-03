Cuando ya nos disponíamos a olvidarnos de las consecuencias que habían tenido las diferencias internas en el principal partido de la oposición y que tuvo conclusión la salida impremeditada de su líder nacional, no nos sorprenden con el anuncio del pacto de Gobierno en Castilla y León entre el PP y Vox. Mal asunto si tienen que dar tantas explicaciones de lo que les ha movido ello. Entrando al análisis de algunos de los temas del borrador del acuerdo, si mantienen, de momento, el Decreto de Memoria Histórica, habrá que ver en los primeros presupuestos cómo la van a tratar. Probablemente sigan la estrategia del posibilista Rajoy: no se atrevió a derogar la Ley pero no la dotaba ni con un euro.

Con la lucha contra la violencia de género sugieren que va tratar de ‘modernizar’ su tratamiento. Es decir, que no se trata de eliminar la normativa existente, sino de colocar al mismo nivel las denominadas otras violencias. Como si en este sentido se pudiera ser equidistante. Sólo hace falta saber algo de estadística. Llamativo ha sido también el apelativo que han dado a la educación pública, si bien en un primer momento pretendían liberarla de ‘adoctrinamiento ideológico’, el futuro presidente se ha apresurado a señalar que ‘eso no se da en nuestra comunidad’. Podríamos seguir hablando de cambio climático, negacionismos… qué será lo próximo. Pero, tienen razón, seremos prudentes, les juzgaremos por sus actos. O al menos opinaremos. De entrada, hasta sus propios compañeros reniegan, se alejan, no quieren saber nada, señalan que el pacto es sólo para un sitio y para un momento concreto, que las consejerías que tendrá Vox serán las de menor relevancia… Hasta el futuro presidente del PP nacional, Núñez Feijóo, viene a decirnos que él no tiene que ver nada en este asunto, que es cosa de su compañero Mañueco. ¡Vaya estreno en la presunta moderación y centralidad que intenta dar al PP! Por no citar a su antecesor, Casado, quien insinuó que con él no se hubiera formalizado ese pacto. O el líder de la derecha europea, o… El gesto está hecho. Esperemos que, al menos, el nuevo presidente de la Cortes de Castilla y León permita el debate y la confrontación de ideas. Ya que hasta en eso hay dudas. Finalmente, me parece muy oportuna en estos días y por muchos más motivos, la letra del grupo musical de comienzos de los 80, Polanski y el Ardor: ‘que harías tú en un ataque preventivo de la URSS’. Entonces se consideraba un absurdo. * Historiador y diputado socialista