La vida va tan rápida que no da tiempo a digerirla. Aún no hemos salido de una pandemia mundial, con miles y miles de muertos, cuando nos estalla una guerra en plena Europa que genera decenas de víctimas y millones de refugiados; no hemos superado la protesta de los camioneros y la gente del campo por la subida del precio de los combustibles y las materias primas en general cuando España cambia de postura sobre el Sáhara Occidental y estalla una crisis en el Magreb. Un sin vivir. En la facultad tuve un profesor que siempre decía con sorna que la casualidad propicia que un día cualquiera ocurran justo las cosas que caben en un periódico. Claro que en aquella época no existía internet ni había teléfonos móviles, artilugios que han favorecido que el espacio para albergar noticias sea infinito y la entrada de información, por ende, constante. La actualidad de hoy día no tiene nada que ver con la de antes, las noticias se atropellan unas a otras y la reflexión de los hechos resulta muchas veces superflua en tanto en cuanto todo se considera pasajero. Eso sí, hasta que a uno le tocan el bolsillo y entonces despierta del letargo.

La calle ha empezado a calentarse y va a haber intentos de capitalizar el descontento Lo bien que estaban las cosas para este gobierno hace solo unas semanas. Un PP en crisis y auto aniquilándose los unos y los otros, un Vox en alza pero solo para comerse los votos de los populares, un Ciudadanos a punto de desaparecer y un Podemos que no levanta cabeza desde la marcha de Pablo Iglesias y cuya división en dos facciones es un hecho. Pedro Sánchez, el hombre de la suerte, ese que presentó batalla a su propio partido cuando querían echarle y venció en las primarias, respiraba tranquilo hasta que, de repente, los camioneros decidieron salir a la calle y constatar algo de lo que lleva protestando la gente durante meses en casa: que el coste de la vida es ya imposible de soportar y, encima, ahora, nos cae una guerra. A las barricadas. El descontento social es un hecho. Y eso, ojo, no hay gobierno que lo resista. La máxima en unas elecciones es que nunca se ganan, sino que las pierde quien está en el gobierno. Parte del electorado puede estar ideologizado y preferir una tendencia política determinada sobre el resto, pero cuando hay una crisis y se trata de buscar un culpable muchos se unen y dejan a un lado las ideas. Es eso que llaman psicología cognitiva, la que aduce que la ciudadanía tiende a recordar más lo malo que lo bueno y a ser más severa para castigar los malos comportamientos que generosa en premiar los buenos. Que se lo digan sino a Zapatero, que la crisis de 2008 no sólo se lo llevó a él por delante, sino a todo su partido y un porrón de gobiernos autonómicos incluido el extremeño. Un gobierno está para anticiparse a los problemas, no para generarlos ni para agrandarlos. Es obvio que nadie podía prever un conflicto bélico de la magnitud de la invasión de Ucrania en pleno siglo XXI, pero otras muchas cosas se podían haber hecho anteriormente. Ahora no vale decir que Putin es el culpable de todo, porque es verdad que el mazazo en nuestra economía va a ser terrible en los próximos meses pero los problemas de ahora vienen de mucho antes, de no sujetar los precios, no intervenir en el mercado eléctrico y permitir un alza de los combustibles sin paragón. La calle ha empezado a calentarse y va a haber intentos de capitalizar el descontento que pueden cuajar o no, eso aún lo desconocemos, pero qué duda cabe que tendrá una extrapolación a la política cuyo resultado es una incógnita. Aunque, quién sabe, la vida va tan rápida y las noticias tan apresuradas que lo mismo todo acaba antes de que empiece un nuevo problema. Siempre que no toque el bolsillo podrá superarse.