He leído estos días una frase en redes, que atribuían a Clint Eastwood, y que venía a decir que en vez de preocuparnos tanto por el planeta que le vamos a dejar a nuestros hijos, nos deberíamos empezar a plantear qué clase de hijos le vamos dejar a nuestro planeta. La supuesta reflexión del actor y director norteamericano apunta a bocajarro a uno de los problemas más alarmante y enquistados de la sociedad actual, que es esa tendencia a analizar lo que sucede a nuestro alrededor mirándonos el ombligo, en función de cómo nos afecta personalmente y sin practicar ningún tipo de autocrítica.

Para muestra, un botón. No hay más que observar algunas de las reacciones a la tormenta de arena sahariana, que cubrió la semana pasada nuestras vidas de una pátina sepia como de fotografía antigua, para hacerse una idea de cómo está el patio. Tenemos la capacidad de asombro encallada de tanto usarla. Se nos hace cada día más difícil sorprendernos porque nos llueva barro del cielo, porque últimamente todo está patas arriba.

Nos hemos comido con patatas en el corto periodo de dos años: una pandemia mundial, la fenomenal nevada Filomena, la erupción incontrolable de un volcán engulléndolo todo a su paso, otra sequía y una señora guerra con amenaza nuclear incluida.

Son tantas cosas, una detrás de otra, que al verlas así negro sobre blanco, no es difícil entender que quien más y quien menos ande intentando encontrar explicaciones o culpables para justificarlas. Las hay de lo más peregrinas y alguno ha habido incluso que hasta ha señalado al Dios omnipotente y colérico del Antiguo Testamento, aquel que envió las plagas a su pueblo, para hacerlo. Y es interesante cuanto menos, porque las alusiones religiosas en nuestra cultura, cada vez menos judeocristiana y más plural y más laica, son ahora tan exiguas, que estoy segura de que muchos habrán tenido que echar mano de la Wikipedia para saber quién es Yahvé.

Es más fácil y más humano, supongo, pensar que todo lo malo que nos pase es responsabilidad de otros

Aunque lo más curioso y lo que comparten la mayoría de todas esas teorías conspirativas y disparatadas, es el denominador común de ‘echar balones fuera’. Porque es más fácil y más humano, supongo, pensar que todo lo malo que nos pase es responsabilidad de otros que no nos quieren bien; y al revés, que lo bueno, son logros personales merecidos y trabajados con tesón. Pura lógica.

Pues lo mismo hay que volver a recordarles a unos cuantos que eso que algunos ‘pesados’ se empeñan en llamar ‘calentamiento global’ es real y que todas las alteraciones climatológicas que lo acompañan son indicios de que algo va peor cada día que pasa, y de que hay que ponerle freno, con medidas efectivas. Pero de verdad, no sólo de cara a la galería. Que la naturaleza es soberana y que el hombre, pequeño y soberbio, no hace más que ponerse en evidencia cuando la desafía y construye casas, carreteras o lo que se le antoje, en faldas de volcanes o en las proximidades de los cauces de los ríos, por poner un ejemplo.

También, que los monstruos, los fanáticos y ególatras que se siguen creyendo por encima del bien y del mal y que no dudan en proclamarse dueños de los destinos de sus países y de sus gentes, no se han extinguido de la faz de la tierra; que no son personajes exclusivos de los libros de Historia, sino que, por desgracia, siguen presentes en muchos lugares del mundo, aunque la mayoría nos suenen exóticos y lejanos. Explicarles que los muertos y la incidencia de la covid a día de hoy siguen como están por nuestra mala cabeza; por la falta de sentido común al aplicar medidas de prevención que durante meses han sido restricciones y que deberían ser a día de hoy, gestos más que asimilados y cotidianos para protegernos a nosotros y a quienes nos rodean, y no lo son.

Tenemos, debemos, dejar de escurrir el bulto y empezar a asumir nuestra parte en este embrollo. Hacernos eco del sabio mensaje del ‘sargento de hierro’ y darnos cuenta de que solo asumiendo un papel activo en el cambio, haremos una diferencia real. Aquella famosa cita de John F Kennedy que reza: «No pienses qué puede hacer tu país por ti. Piensa qué puedes hacer tú por tu país». A lo mejor así dejamos de ver la vida pasar como si fuera una película, aprendemos la lección, cambiamos de una vez por todas el rumbo y un final cada vez más previsible.

