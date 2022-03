Hace unos años, por motivos del corazón, un buen amigo mío viajaba con regularidad en autobús desde Cáceres a Sevilla. Aclaro que lo del corazón no era un tema médico, sino un amor a distancia que le hacía esperar los viernes como quien espera la lluvia en el desierto. Total, que mi amigo se hacía más de cuatro horas de ida los viernes y las mismas de regreso los domingos, en ese tiempo en el que los móviles servían para llamar y mandar sms, con lo que cuando el conductor no ponía una peli, se aburría un montón.

Así que un día, en uno de aquellos desplazamientos, cuando una señora mayorcita que iba a su lado le preguntó qué le llevaba a Sevilla, decidió que iba a pasar un viaje divertido. Inventó una historia tremenda sobre una familia rota, herencias perdidas, amores clandestinos y mil detalles más. Sólo les diré que, al bajar del bus, la señora lloraba desconsolada por el triste destino de mi amigo, que desde aquel día en cada desplazamiento fue inventando vidas distintas que contaba con toda dedicación a quien se sentaba a su lado. Fue padre soltero, amante huyendo, probador de colchones, criador de tortugas…

Nos contaba que la mayoría de las historias eran sólo un poco tristes en principio, pero que cuanto más avanzaba más tristes se volvían, entre otras cosas porque sus interlocutores necesitaban creer que existían esas vidas tan desgraciadas, quizás para sentirse a gusto en su propia piel. Porque sus propias vidas se volvían un poco menos miserables y podían dar gracias por su manera de vivir.

Creían cosas increíbles porque les convenía creerlas, a pesar de que todo se volviese más y más rocambolesco por momentos. Y eso le ocurre a muchas personas, a muchísimas. Necesitan creer cualquier cosa que les cuentes porque refuerza su idea de cómo debe de ser el mundo, por ridícula, exagerada o increíble que sea. Así que cuando les enfrentas a la verdad, la niegan porque no conviene a su relato.

Y cuando hay dinero de por medio, hay quien es capaz de creer lo que haga falta. Da igual que alguien que esté en los puestos fronterizos polacos te diga que el 90% de las ayudas llegan de parte de particulares o de pequeñas ONGs; te conviene más creer que no es posible que algunas instituciones con subvenciones millonarias, que se supone dedicadas a ayudar en situaciones de catástrofe humanitaria, en realidad hacen más trabajo de publicidad, autofinanciación y politiqueo que de ayuda real.

También es más fácil creer que una guerra que ha comenzado hace un mes es la responsable de los elevados precios de luz, gas y alimentos que llevan mas de un año disparados; porque creer que quienes tienen que velar por tu bienestar en realidad miran sólo por sus poltronas, prebendas y sueldos vitalicios es más jodido que tragarte sus milongas.

Así que sí, mi amigo era un trolero de primera, pero sus historias no se vendían como verdades oficiales ni él representaba a nadie ni pedía dinero. Y no, aquella relación de pareja no cuajó. Lo que sí cuaja cada vez más es la sensación de que quienes nos representan nos mienten, a diario.

Y aún habrá quien se hunda con todo su modo de vida, pero lo haga feliz porque «al menos gobiernan los míos».

* Periodista