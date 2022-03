Nunca dejará se asombrarme la fascinación que para los cacereños tienen los mercados, ya sean medievales de las tres culturas, womeros, o mediopensionistas. El caso es que es convocarse una concentración de puestos de artesanía, comida o bebidas del mundo, y media ciudad acude como las polillas a la luz de las farolas del ferial. Ese interés por el zoco se encuentra en el adn de los cacereños y ya forma parte indisoluble de la idiosincrasia local. Ha sucedido el pasado fin de semana con Musicarte, en su primera y, todo hay que decirlo, exitosa edición. Imagino que a esta querencia al mercado ha contribuido sin duda el hambre que hay por reencontrarnos en los espacios públicos, a pesar de que la pandemia aún no ha desaparecido y todavía colea. He ido un par de veces a Musicarte y me he encontrado con amigos que hacía tiempo no veía. El abrazo es inevitable. Esperemos que sin consecuencias para todos.

Otro punto positivo de Musicarte es su espacio a los artistas locales. En realidad, es una especie de ‘miniwomad’ en el que se ha tirado de talento cacereño casi en exclusiva. Solo espero que los cachés estén a la altura del buen resultado logrado y no haya actuado nadie por amor al arte. Quizá el escenario estaba demasiado cerca de los puestos y de alguna manera se deslucían las actuaciones. Elegir el Parque del Parque Pacífico ha sido otra buena idea, descongestionando el centro y dando vida a un espacio quizá poco aprovechado de la ciudad. Al otro lado de la balanza están los precios desorbitados de los puestos, especialmente los de comida. Entiendo que tienen que amortizar gastos, pero 14 euros por 4 cervezas que me han cobrado me parece una locura. Sí, eso sí que es arte… pero del sablazo. En fin, todo espero que mejore en la siguiente edición y sea más razonable, pero claro, eso es como todo. Si te gustan los mercados «sarna con gusto no pica». Espero que la próxima edición todo mejore porque Musicarte viene para quedarse.