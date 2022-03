A mí también me ocurría en las clases de matemáticas: desconectaba. Nunca sabía en qué momento iba a suceder pero estaba preparado para dejarme ir en cualquier minuto. Y lo hacía.

Desde entonces, jamás he vuelto a experimentar esa sensación de salir de mi cuerpo, de estar sin ser.

El globo de los lunes y de los miércoles a primera hora, durante aquellas clases, era de dimensiones estratosféricas.

Podría decir sin miedo a equivocarme que la fumada de las matemáticas ha sido y será el mejor ciego de mi vida.

Cruzaba la puerta sin armas y sin ganas de plantar batalla, sabiéndome derrotado por Fibonacci y sus secuaces. Recuerdo escribir mis primeras tres novelas en la parte de atrás de aquellos cuadernos durante la ESO. Recuerdo mis primeros suspensos y a ella, Lourdes. Fue la profesora que me dejó hacer, la que me sufrió y a la que escucho hoy cuando Julio Cobos dice que su equipo se desconecta, que, por momentos, desaparece.

Ella hablaba así de mí.

Hace varias semanas, el Cacereño ganó al San Fernando. Julio Cobos entró en la sala de prensa después del partido y lo hizo, como pocas veces: nervioso, tocándose la cara, molesto, incómodo en su asiento y cargado de reproches para un equipo que había ganado en el descuento.

Por un momento la vi a ella. Otra vez estábamos en su despacho y, otra vez, estaba intentando encontrar explicación a mis vuelos por encima de sus cuatro paredes.

Pero no las había. Simplemente no me gustaban las matemáticas y no hice nada para que eso cambiara. Lourdes también lo sabía y, en cambio, hizo todo por mí: me suspendió en los doce trimestres consecutivos que estuvimos juntos. De aquella relación guardo una foto, con melena, que está en el cuadro de la fama de los Licenciados Reunidos, en la pared de los imposibles. Solo por eso, lo nuestro ya mereció la pena.

Supongo que al Cacereño le ocurre algo parecido: hay partidos en los que, por momentos, ya no quiere estar. Que no le gustan. Que no le exigen. En los que considera que la monedita, nuevamente, volverá a salirle cara y que se puede dejar ir porque volverá a ganarlo mucho antes de que nadie abandone el estadio y se vaya a ver la Fórmula 1.

No lo sé y, probablemente, tampoco lo sepa Cobos por mucho que aquel día diera como válidas algunas de las teorías con las que se conspiran más arriba.

Ante el Antequera también hubo momentos en los que el Cacereño viajó lejos del estadio de la carretera de Salamanca. Momentos en los que no había nadie dentro de las camisetas verdes.

Pero se ganó. El equipo volvió a sumar los tres puntos porque durante el tramo en el que están en tierra, pegan muy fuerte.

Pero mientras los jugadores estaban celebrando en el vestuario, Cobos, en sala de prensa, volvía a hablar de la ya famosa desconexión de su Cacereño durante algunas fases del encuentro.

Y es que el equipo es como una especie de holograma que va y viene, como si tuviera problemas con la cobertura.

Con el paso de los años a las matemáticas le han seguido infinidad de momentos, circunstancias y personas que me han hecho abandonar mi cuerpo y desconectar de todo lo que me rodeaba. He sentido que podía volar por encima de las nubes, pero también desvanecerme por el sumidero de la ducha. Y ahí están la gracia y la oscuridad del asunto: nunca sabes cuándo, dónde o con quién, pero una vez que te sucede sabes que ya no vuelves a entrar en el molde.

En cambio, las clases de lengua no tenían grietas por las que desaparecer. Llegaba antes del recreo para sentarme en primera fila y nunca jamás fui capaz de desconectar. Y, supongo, que a eso se quiere aferrar Cobos. A un momento o instante que les haga volver a ser de manera regular, sin cortocircuitos dentro del sistema. Él sabe que ante el Córdoba no existirán estos fallos en la cobertura. Y también sabe que su equipo puede volver a estar dentro del equipo durante los noventa minutos el próximo domingo o puede que no. Pero, mientras tanto, que siga saliendo cara.

P.D.: Lourdes, gracias por todo.