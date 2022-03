Lógico que el señor Mañueco defienda su entendimiento con Vox. No sería presidente de la Junta de Castilla y León, si no. El problema es cómo: negando las esencias de Vox, del machismo a la xenofobia.

A ver, no es que se las niegue, porque los sentimientos son incontestables y mal podría negársele a nadie lo que siente, sea asco, odio o miedo. Lo que el señor Mañueco niega es que esas esencias vayan a condicionar el gobierno de Castilla y León: «Estoy orgulloso de mi programa con Vox: ni machista, ni homófobo, ni racista», aseguró en una entrevista en el diario El Mundo. Pero el primero en dudarlo, y hasta en reprobarlo, fue el señor Feijóo, que enseguida se desvinculó de la decisión de su compañero de Castilla y León y, sin decir machista, homófobo, racista, suscribió la opinión de que gobernar con Vox es aceptar a Vox: «A veces es mejor perder el gobierno que ganarlo con el populismo», cargó. Pero eso de que Feijóo lo dejara todo en populismo, que es palabra que ya no ofende, animó al señor Mañueco, sin duda, aun programa con Vox (ni pacto ni acuerdo ni coalición) cuya novedad consiste en cómo no va a ser su gobierno.

No solo el señor Feijóo. También el sentir y el parecer del jefe del Partido Popular Europeo, el señor Tusk, de nombre Donald. No solo se llevó «una triste sorpresa» con lo programado con Vox sino que confiaba en que no fuera «una tendencia en la política española». Respétese el sentir del señor Tusk, la «triste sorpresa», pero sin dejar de preguntarse por el parecer. ¿Una tendencia en la política española? ¿No habría sido más exacto «una tendencia en la derecha española», teniendo en cuenta el responsable de la sorpresa? Pero el señor Tusk debía de estar informado de las cosas del Gobierno español con ERC, Bildu…, o sea que respétese también el parecer.

Por supuesto, en Castilla y León habrá machismo, habrá homofobia y habrá racismo, solo que los casos no se minimizarán ni silenciarán por más que Vox esté en la Junta, que eso es lo que quiere decir el señor Mañueco. Pero es que Vox es más que machismo, homofobia y racismo. Vox es la desaparición del Estado de las Autonomías. Vox es la deportación de los inmigrantes. Vox es la Europa de Le Pen, de Orbán, de Kaczynski. Vox es la cancelación de según qué enseñanzas en la escuela pública. Vox es la abolición del régimen constitucional del 78. Vox es… Vox es Vox.

Es lógico, sin embargo, que el señor Mañueco aclare cómo no va a ser su gobierno. «Ni machista, ni homófobo, ni racista». Porque lo contrario, es decir, cómo va a ser, ya se lo han dicho incluso sus jefes principales, el señor Feijóo y el señor Tusk. Y, aunque la educación y el buen gusto aconsejan no jugar jamás con los apellidos, dependerá de las prácticas de Vox que al señor Mañueco sigan llamándole señor Mañueco, con perdón.

*Funcionario