Inaudita situación de inestabilidad» es la descripción de la actualidad y no lo ha dicho Borrell refiriéndose a la coyuntura en la frontera con Ucrania, en Moldavia, Polonia, Hungría, Rumanía u otro país de la martirizada zona. Tampoco la pesimista descripción es la de la frontera con Marruecos, ni habla de un nuevo salto masivo de las vallas en Ceuta o Melilla, ni se refiere a episodios de desembarcos masivos que tensionan Canarias. Hoy no. Aunque mañana podría ser, pues no sé por qué tendríamos que creer a Albares cuando dice que informó a Argelia del bandazo de Sánchez si Argelia lo niega, o a quien diga, si no es el mismísimo Mohamed, que Marruecos controlará la inmigración o respetará la soberanía española de Canarias y ciudades autónomas.

"Puede que Sánchez diga la verdad en algo, en poco o en nada" Es Danone quien denuncia esa inestabilidad antes de parar su producción y es toda España la que la padece. Porque está a merced de un gobierno inestable, y depende de un dirigente cuyas decisiones demuestran una preocupante inestabilidad. De creencias, convicciones, principios y estrategia. La decisión presidencial sobre los indultos o el farol de que iba a traer a Puigdemont en un plisplas porque la Fiscalía depende del presi en toda su sanchidad probaron no solo un cuestionable talante democrático sino una estremecedora oscilación en las ideas. Hoy este bandazo súbito en el tema del Sahara, tras conversaciones o lo que sea secretas y opacas, son prueba de autoritarismo y volubilidad. Decisión unipersonal. Nada que no hubiera ocurrido cuando una noche optó por mandar a Ucrania las armas que el día anterior se negaba a enviar. Puede que Sánchez diga la verdad en algo, en poco o en nada. Puede que sea un acierto el cambio de postura. Lo ignoro. Sí sé que son inadmisibles sus formas. Inadmisible que su socio de gobierno, la oposición, el Parlamento y hasta el PSOE se haya enterado por Marruecos. Lo mismo que es inadmisible que se niegue a hablar con los convocantes de una huelga que está paralizando España, porque él, poseedor de la verdad, deslegitima la ideología que les atribuye. Sin más. *Profesora