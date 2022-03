Lo publica El Confidencial (26/03/2022) a partir de la afirmación del presidente Sánchez sobre la situación del Gobierno, que es «extraordinariamente compleja», como ha reconocido, tanto por la invasión de Ucrania como por la subida de los precios como por la decisión sobre El Sahara como por el descontento social. En realidad, lo que El Confidencial publica es la existencia de una «teoría Redondo», así llamada, que va ganando fuerza en el Congreso y según la cual «la legislatura está en colapso».

"La «teoría Redondo» se denomina teoría, pero no es más que un enunciado brillante"

De la «teoría Redondo» se conoce únicamente la firma: Iván Redondo. Porque cómo ha llegado el firmante, o sea, Redondo, a la conclusión de que «la legislatura está en colapso», y que eso sea una teoría, no solo no se sabe nada sino que tampoco se aportan restos de la investigación, colillas, premisas, migas de croissant, la fusca que deja cualquier pesquisa. Y no basta con haber sido el privilegiado del presidente: al contrario, el privilegio invalida cualquier información, por afectada. Aunque se denomine teoría, la «teoría Redondo» no es más que un enunciado. Pero brillante.

Es un enunciado con tanta fuerza periodística y política como otro que dijera: «El Partido Popular está en desguace». Y lo extraordinario de proclamar que «la legislatura está en colapso» (en colapso, en cuclillas, en pelotas o en lo que sea: solo que «colapso» impacta, impone, siquiera porque Las Torres Gemelas colapsaron) es que no compromete a nada, porque se justificaría con un «es lo que yo pienso».

Gratuidad gratis. Distinto habría sido decir: «El presidente Sánchez está en colapso». O, referido al PP: «Díaz Ayuso pactará con Vox para desguazar al PP».

«Nadie se viste inocentemente», Barthes. Y Redondo, que fuera jefe de gabinete del presidente del Gobierno y especialista en táctica electoral (no es que fuera, perdón, debe de seguir siendo especialista en táctica electoral), no descarta un adelanto de elecciones, tal vez coincidiendo con las andaluzas, sugiere. Es más: el propósito de afirmar que «la legislatura está en colapso» es concluir que debería haber adelanto electoral. Más aún: la «teoría Redondo» existe para exigir que haya un adelanto electoral. Y ese es el estepicursor que rueda por el Congreso, agrandándose.

Lo asombroso es que del reconocimiento de una situación «extraordinariamente compleja» (Sánchez) se obtenga que «la legislatura está en colapso» (Redondo). Nada como una teoría y una autoridad que la firme. Y un medio que la publique, claro.