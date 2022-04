Hace unos días, en la Conferencia de Presidentes que se celebró en La Palma, se acordó una serie de medidas para mitigar los efectos de la guerra de Ucrania; entre ellas, una rebaja fiscal para actuar de manera rápida sobre los precios de la energía. Eso sucedía el pasado 13 de marzo y se ponía de manifiesto por parte del Gobierno la unidad ante el acuerdo, pero quien no tenía la más mínima intención de cumplirlo, de bajar los impuestos, era Sánchez, porque hoy, dieciocho días después, ni lo ha hecho ni se espera que lo haga. Enredos, engaños, excusas, todo para no cumplir con ese compromiso que beneficiaría a la quebrada economía de las familias y las empresas.

A cambio, anuncia un plan de choque que podría haber puesto en marcha hace tiempo, pero que ha retrasado todo lo que ha querido con el fin de seguir recaudando, sin importarle el sobreesfuerzo que eso supone para los españoles. La intención, porque no sabemos cuándo le podremos llamar realidad, no es clara. El anuncio no fue más allá de los grandes titulares publicitarios sin desgranar cuál es la «sustancia» del mismo, y ya sabemos que esa siempre defrauda cuando se trata de Sánchez. Aún queda por ver si las medidas que piensa poner en marcha tienen verdadero impacto en el bolsillo de los ciudadanos. Lo que sí sabemos es que limitarlo a paliar los efectos de la guerra sin una bajada de impuestos que actúe sobre la inflación galopante que afecta a nuestra economía, no es ni mucho menos la solución.

El compromiso de Sánchez firmado en la declaración de La Palma estaba claro y, sin embargo, se resiste a cumplirlo. Ni siquiera el paro de transportistas, el cierre de industrias y el peligro de desabastecimiento de la población, le ha hecho poner en marcha la bajada de impuestos. De hecho, el pasado martes el PP llevó al Congreso la propuesta de rebajar al mínimo legal los impuestos aplicados a los carburantes y bajar al 4% el IVA al gas. La respuesta del PSOE y de sus socios fue -¡cómo no!- rechazar la iniciativa.

El Gobierno prefiere subvencionar los impuestos y anuncia una rebaja automática de 20 céntimos en el precio, de los cuáles pone 15 céntimos y el resto correrá a cargo de las petroleras. Sin embargo, las pequeñas y medianas gasolineras exigen conocer los mecanismos que pondrá en marcha esta medida, y advierten que no podrán hacerse cargo de financiar al gobierno adelantando los descuentos anunciados hasta que la pesada maquinaria administrativa quiera pagarles.

Desde el PP seguimos apostando por la bajada de impuestos, que es necesaria para contener la escalada de precios que sufrimos las familias y las empresas con el IPC en el 9,8% y subiendo; en caso contrario, si no se actúa sobre la inflación, el plan de Sánchez nacerá fracasado.

*Ingeniera técnico industrial y diputada regional del PP