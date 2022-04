Pareciera que primero la pandemia, y luego la guerra, nos hubieran hecho retroceder al siglo pasado, o en algunos aspectos a la Edad Media (con la peste o la lepra, según se mire). Los que se veían, hace solo un par de años, como los grandes desafíos del siglo XXI, desde el cambio climático a la privacidad de los datos, pasando por el feminismo y la igualdad de derechos, han pasado a un segundo plano. En Ucrania, ya se sabe, los hombres menores de sesenta años están obligados a quedarse para defender la patria y morir por ella si hace falta; las mujeres pueden ponerse a cubierto en el exilio.

Y sin embargo, el futuro ya está aquí, y la inteligencia artificial penetra hasta los últimos rincones de nuestra intimidad, condicionando nuestra identidad hasta extremos difíciles, e incómodos, de reconocer. Es lo que aborda el escritorJavier Moreno en El hombre transparente. Cómo el “mundo real” acabó convertido en big data, un ensayo recién publicado por Akal, y que nos presenta un diagnóstico tan completo como inquietante de esa sociedad transparente que augurara en los años ochenta el filósofo italiano Gianni Vattimo, y que Moreno ya había tratado en sus novelas y relatos.

"Las aplicaciones digitales, la inteligencia artificial, al hacernos la vida fácil, nos vetan los beneficios del esfuerzo"

Licenciado en Matemáticas y en Literatura comparada, Moreno puede a la vez discernir cómo funcionan los algoritmos que nos sirven de anteojeras, y poner en relación nuestros mitos con las de otras épocas, pues “cada época de la historia nace aquejada de un tipo específico de reduccionismo” y si en otros siglos era la religión o la ideología la que nos encuadraba, en nuestra época es “el dataísmo, la creencia de que todo se reduce a datos y que las soluciones a nuestros problemas vendrán dadas por el análisis de los mismos”. Seguramente el reduccionismo sea necesario para la mayoría, y no es casual que en una época de exceso de estímulos, mucha gente opte por esos “grandes simplificadores” que vaticinaba ya hace medio siglo Albert Caraco, se llamen Trump, Johnson o Ayuso. Y como los problemasse han vuelto demasiado complejos, la gente prefiere reaccionar mediante afectos, de modo que “el acto esencial de nuestro tiempo no es el pensamiento sino el like, no el juicio sino la emoción”. La cultura filosófica de Gabilondo y sus argumentos bien trabados no pudieron nada frente a los exabruptos y ocurrencias de la Heidi de Chamberí. Nada nuevo bajo el sol: tras la Roma de Catón o Cicerón vino la de los emperadores gladiadores. Esperemos que nuestro futuro no se parezca demasiado al de la película Idiocracia, donde la gente se ha estupidizado hasta límites increíbles, dado que la inteligencia artificial les permite sobrevivir en estado de amebas consumidoras. A veces lo dudo, cuando me encuentro que en una clase de universitarios (aunque sea de Magisterio) nadie conoce el significado de la palabra “eufemismo”.

Las aplicaciones digitales, la inteligencia artificial, al hacernos la vida fácil, nos vetan los beneficios del esfuerzo, también el de acercarnos a la verdad. Moreno nos recuerda que “las noticias falsas se propagan a mayor velocidad que las noticias verdaderas” y bien lo sabe el PP, que estos días quería pintar al gobierno central enriqueciéndose con los impuestos a los carburantes, que en realidad van sobre todo a las comunidades autónomas. Esa búsqueda de la verdad, de la objetividad, es dificultada por la propia tecnología, con los “filtros burbujas” que nos sumen en eso, en una burbuja donde la mayoría piensa como nosotros. Por eso, para Moreno, en este libro riquísimo de ideas, imposible de resumir en este mínimo espacio, el selfie sería el síntoma de un mundo donde “el objeto y el sujeto se funden en una instancia que llamaremos subjeto” y la pareja que simbolizaría a los humanos de nuestros días serían Eco y Narciso.

*Escritor