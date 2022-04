El gobierno socialcomunista teme a los números. Su discurso solo puede sustentarse sobre la palabrería vana, la perversión del lenguaje y mentiras más o menos elaboradas. Y, por ello, empeña sus esfuerzos en implementar protocolos, medidas, decretos y leyes conducentes a la ocultación de los datos, la torsión de las estadísticas, la invalidación de las cifras y la supresión de la realidad incontrovertible que alumbran los números. Todas las variables económicas reflejan el fracaso de este Ejecutivo, la incapacidad gestora de sus miembros, la incompetencia de un gobierno que estaba preparado para hacer politiqueo y se ha tropezado con una realidad que se desmorona mientras ellos nos hablan sobre el azúcar en los refrescos, las expectativas de un futuro donde reinen las energías renovables o la ideología de género aplicada a las matemáticas. Y creen que, eliminando los números de la ecuación, la gente quedará atrapada en la telaraña que tejen para segmentar a la ciudadanía en infinitos colectivos enfrentados entre sí, para que ocupen su tiempo discutiendo y no reparen en la catástrofe económica y social a la que sus políticas nos están abocando. Lo creen, eso sí, porque en ocasiones les ha funcionado, porque no pocas veces han conseguido llevar del ronzal a la ciudadanía por el camino que más convenía a sus intereses partidistas. Pero la situación ha llegado a un punto insostenible en que la propaganda ya no engaña a casi nadie.

Es cierto que los miembros del gobierno no cesan en su empeño, y continúan tratando de culpabilizar de la situación a cualquiera que se cruce en su camino: la oposición, los transportistas, los agricultores, los ganaderos, los pescadores, autónomos y empresarios, dueños de gasolineras… La galería de chivos expiatorios a los que tratan de responsabilizar del desastre es infinita. Y las situaciones a las que se agarran para echar balones fuera, incontables. Cuando no es la pandemia, es la guerra, y cuando no, que Europa dicta las normas. Siempre hay una excusa o un culpable. Y de ahí la razón por la que algunos cuestionan la utilidad del gobierno. Porque, si todo es inevitable, si el margen para solventar cualquier circunstancia y abordar los problemas es tan estrecho, si todo es achacable al destino, al azar o a las acciones de otros, de qué nos sirve el gobierno. Si fuese así como nos dicen, podríamos ahorrarnos un dineral en sueldos de cargos políticos. Pero, como la realidad es otra, solo cabe animar a los ciudadanos a que hagan sus números, a que piensen en cómo les iba antes de que la izquierda torciera, una vez más, el rumbo económico de España, y a que, cuando llegue el momento de acudir a las urnas, voten en conciencia y tentándose los bolsillos. Porque, en democracia, los números cuentan, aunque a algunos les pese. *Diplomado en Magisterio