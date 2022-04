El PP deja de ser centrífugo, todo dirigido desde Madrid hacia los territorios, para ser centrípeto, desde los territorios se conquista Madrid. La llegada de Feijóo cambia el esquema de juego de la derecha española para poner el partido en manos de los barones. Estos han tomado las riendas de Génova desde el momento en que han sido capaces de echar al jefe, en este caso Casado, y poner en su lugar a uno de los suyos, un vencedor nato en su territorio que ha sido llamado a afrontar mayores retos: la conquista de España y la superación de la hegemonía del PSOE.

Una guerra de tronos. De un poder casi absoluto de Casado y su séquito para dominar los territorios, a la rebelión de éstos y su defenestración. Porque Ayuso encendió la llama y señaló con el dedo, pero todos los barones le siguieron y en 48 horas no solo tomaron Madrid, sino que echaron al rey y a su valido y auparon a Feijóo a un congreso sin rival en el que nadie se ha atrevido a llevar la contraria ni pedir piedad para el vencido.

La escenificación de unidad de este fin de semana en el congreso nacional de Sevilla demuestra su fuerza dentro de la organización, pero no hay que olvidar que todo esto lleva implícito el sacrificio de su antecesor en la arena del coliseo. Es el retrato de la política y también del poder, cuando los tuyos pasan de los aplausos a la palmadita en la espalda y, acto seguido, directamente al apuñalamiento. Es lo que tiene sobrevivir en este campo de batalla propio donde el amigo y compañero, de pronto, se convierte en tu peor enemigo.

Mucho van a cambiar las cosas en el PP. Para empezar todo lo que había armado Casado y García Egea se va a desbaratar de raíz. Todos los que habían obtenido la vara para dar en el hombro de los elegidos, de repente se quedan solos a la espera de que en las próximas elecciones sus nombres ni aparezcan en las listas electorales. Y aquellos que estaban olvidados, que habían sido apartados por distintas razones, de pronto vuelven como los zombis una noche de luna llena. Es la carambola de la política, la conjunción de los astros que permite en ocasiones cambiar las cosas y hacer que uno se suba o se baje de la cresta de la ola de un día para otro.

El presidente regional del PP, de estar negociando su salida con Madrid, a poder dirigirla

Monago es ejemplo de ello. El presidente regional del PP, de estar negociando su salida con Madrid, a poder dirigirla; de estar de convidado de piedra mientras Génova maniobraba buscándole un sustituto o sustituta a sus espaldas, a coger de nuevo el timón del partido en Extremadura. Su cercanía a Feijóo y su actuación frente al resto de baronías para echar a Casado cuanto antes, le ha valido para entrar en el comité de dirección del PP por la puerta grande. El nuevo presidente nacional lo citó el viernes en tercer lugar tras Cuca Gamarra y Elías Bendodo, un gesto que ha sido interpretado por todos como un guiño de complicidad y poder delegado.

Desde ayer hay quien sostiene que Monago ahora no se irá y será de nuevo candidato a la Junta de Extremadura en mayo de 2023. Sinceramente no lo creo. Lo que sí es cierto es que va a capitanear el proceso de sucesión, justo lo que había pedido Génova y no le había sido concedido hasta el punto de que era Alberto Casero, ex alcalde de Trujillo y secretario de organización de la antigua ejecutiva de Casado, quien tenía encomendada la tarea. En suma, silenciar a los territorios y mandar desde Madrid, lo que antes decía del poder centrífugo de Casado que, de pronto, se vuelve centrípeto.

No hay demasiado tiempo para un congreso regional y urge bastante más el de Madrid con Ayuso que ningún otro. ¿Extremadura qué problema da? Ninguno. Quizás pueda esperar y seguir Monago hasta las elecciones autonómicas nombrando un candidato electoral directamente desde Madrid. Los estatutos lo permiten y se evitarían primarias y las consiguientes guerras o bandos. Aunque quizás ahora con Monago mandando todo sea diferente y el consenso llegue en cuanto éste levante la ceja del poder. Veremos.