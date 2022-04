Vivimos rodeados de violencia física y verbal. Está por todas partes. En los informativos, en los estadios de fútbol, en el parlamento de los diputados y hasta en los dibujos animados. Mi abuelo Pedro, que nació a principios del siglo XX y era un hombre muy sabio, se sorprendía siempre de que a nosotros, sus nietos, nuestros padres no nos dejaran ver escenas ‘subidas de tono’ en la tele, pero que, sin embargo, no les importase que viésemos a gente matándose a tiros en las películas de ‘indios’ o en las de ‘peleas’.

Y esa permisividad no ha hecho más que incrementarse con los años. Tanto, que ya hay quien no se inmuta, o lo que es peor, que niega la mayor, ante temas que claman al cielo, como la violencia de género, el abuso de cualquier tipo a las personas mayores o el ‘bullying’. Por eso es tan llamativa la rotunda condena de algunos a la media hostia que Will Smith le propinó a su colega de profesión, Chris Rock, en los Oscars para defender «por amor», según ha explicado luego, la calvicie de su esposa, Jada Pinkett Smith.

No discuto que hubo agresión, porque la hubo. Tampoco si está bien o no. Está mal. Y considero que liarse a tortazos con alguien, sea cual sea el pretexto, nunca es la solución; pero me parece cuanto menos hipócrita y desmedida la repercusión que ha tenido el que muchos califican ya como «uno de los momentos más tensos de la historia de estos galardones».

Hollywood es una fábrica de violencia. La factura en todas las posibles variantes habidas y por haber. De hecho, hemos visto al protagonista del ‘Príncipe de Bel-Air’ dando tantos puñetazos en el cine como héroe de acción, que el incidente de la gala parecía un poco de mentira. Poco natural para lo que nos tiene acostumbrados. La manera en la que se acercó a su ‘víctima’, la forma en la que le pegó la ‘leche’ en cuestión y la sonrisa con la que se volvió a su asiento, yo no vi ni un ápice de testosterona. Es más, creo que no fue hasta que empezó a gritar sandeces, que por su tono, los asistentes de la gala se percataron de que aquello no formaba parte del guión.

Quizás deberíamos hacer lo propio con la violencia. Aprender a rechazarla de lleno, no solo cuando es mediática y viral, sino también la cotidiana y silenciosa

Y es que al fin y al cabo el espectáculo es lo que tiene, que nunca se sabe cómo se va a intentar el más difícil todavía. Las bromas y los chascarrillos están a la orden del día en este tipo de ‘saraos’ y hemos sido testigos de ataques mucho más sibilinos y mordaces que los de Rock, como los de Ricky Gervais en la entrega de los Globos de Oro de 2020, que repartió a diestro y siniestro; con un discurso en el que mencionaba temas tan poco políticamente correctos como la pederastia, el sexo o el suicidio, frente al que la mayoría de los presentes, algunos incluso aludidos, optaron por reírse o callar, pese a la tensión y la obvia incomodidad de muchos. Y nadie le propinó un mamporro al cómico británico.

Personalmente, sentí más vergüenza ajena que otra cosa por Jada, quien seguramente pensaba que su gesto de poner los ojos en blanco era más que suficiente para condenar la poco elegante broma del presentador acerca de su alopecia. Su compañero de vida no hizo más que empeorar las cosas al querer jugar al caballero de brillante armadura al rescate de la damisela en apuros, pasándose por el arco del triunfo el empoderamiento femenino. Flaco favor le hizo a ella y a los miles, millones de calvos por enfermedad que hay en el mundo, ya sean mujeres, hombres o niños, al dar a entender con su triste comportamiento que deben ser defendidos por ello y por tanto, convertirlos en víctimas.

Las líneas rojas son a veces necesarias. Todos estamos más o menos familiarizados con el concepto de umbral del dolor, que viene a ser la intensidad mínima a partir de la cual un estímulo se considera doloroso. Es distinto en cada persona y puede cambiar incluso a lo largo de la vida. Pero de alguna forma existe un acuerdo tácito, que fija en el imaginario colectivo, dónde está ese límite asumible de sufrimiento, que hace que sintamos empatía por el padecimiento de otro. Quizás deberíamos hacer lo propio con la violencia. Aprender a rechazarla de lleno, no solo cuando es mediática y viral, sino también la cotidiana y silenciosa. No todo vale.

