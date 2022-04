Otra vez vuelve el debate sobre la desaparición de las humanidades y en concreto de la Filosofía. Cada cierto tiempo se anuncia la supresión de algunas de sus disciplinas de los planes de estudio. Cada vez un avance más hacía el abismo. Ahora la ‘patata caliente’ recae sobre las comunidades autónomas, que podrán decidir si ponerla como asignatura optativa en cuarto de la ESO. Entre todas la mataron y ella sola se murió. Un día nos despertaremos y las siguientes generaciones estarán desarmadas, desprovistas de la gran ayuda que solo la filosofía aporta en el día a día. Desengáñense, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos tomando pequeñas decisiones que influyen sobre el resto de nuestros congéneres en las que la ética, disciplina fundada por Aristóteles, tiene mucho que decir.

Me sorprende muchísimo la osadía de nuestros representantes en el ágora pública. Por ejemplo, un parlamentario nacional ha hecho gala hace poco de un desconocimiento rayano en la estulticia, foto fija del nivel actual de nuestros políticos en general. «A Sócrates le mataron los sofistas. Los sofistas como usted, que no tienen ningún aprecio por la verdad», espetó al presidente del Gobierno. No sé si él estudió filosofía alguna vez, pero yo recuerdo haber traducido del griego el relato de la muerte de Sócrates y quienes lo condenaron fueron los políticos del Estado ateniense de entonces. Los sofistas eran maestros, profesores, amigos del saber, expertos en retórica. Nada que ver con la represión de Sócrates. La condena fue por ‘asebeia’, un delito de impiedad por no seguir a pies juntillas lo que mandaban los dioses. Y, claro está, quienes interpretaban la voluntad de los dioses entonces eran los políticos. Tantos siglos y no hemos avanzado nada. Me pregunto si algún asesor le ha hecho ver a este político el ridículo que ha hecho. Si hubiera estudiado filosofía esto no le hubiera pasado.