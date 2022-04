Algunos dirigentes españoles, de cuyo nombre no quiero acordarme, no hace mucho tiempo que tuvieron en sus manos ciudadanos ilusionados, movimientos sociales innovadores, nuevos partidos y una materia política plástica con la que poder moldear un futuro mejor.

Desde 2010, antes de que todo empezara, le puse nombre, negro sobre blanco: nueva política. Se trataba de adelantarse a los anhelos ciudadanos, a la necesidad de cambio, a la gestión de la indignación. No se hizo nada y llegó el 15/05/2011, la mayor convulsión política desde el final del Franquismo, que generó un consenso social inédito sobre la importancia y urgencia de cambios políticos radicales.

Cuando yo hablaba de nueva política en 2010, lo hacía de casi todas las cuestiones que el 15-M consagró como la «nueva constitución tácita» que España debería hacer explícita lo antes posible. No podemos extendernos aquí en ello, pero sinteticémoslo en los aspectos fundamentales: limpieza de organizaciones e instituciones que deberían verse completamente renovadas, más y mejor democracia, control de la economía desde las instancias políticas, y construcción de un nuevo régimen que permitiera una vida digna a la mayoría de la población a cuenta de limitar la acumulación de poder y capital en pocas manos.

Mucho se habló en aquellos días, y también después, de algo que siempre he defendido: sin más democracia no serían posibles el resto de cambios, y sin limpieza en las organizaciones actuales no habría más democracia. El razonamiento es sencillo: quienes se benefician del actual sistema van a intentar que nunca cambie.

Aquella acertadísima prioridad de la rebelión «destituyente» que supuso el 15-M dio como resultado diferentes movimientos que transformaron el sistema político español, obligándolo a moverse desde el bipartidismo dominante durante cuarenta años a un multipartidismo abierto.

Como casi siempre ocurre en todos los cambios sociales, esto ha tenido mayor trascendencia en el ala izquierda, la parte de la sociedad que se caracteriza por oponerse al conservadurismo político. Por eso el primer damnificado del 15-M fue el PSOE, con la contundente derrota en las elecciones generales de noviembre de 2011; la elección de Rubalcaba para sustituir a Zapatero (04/02/2012) iba justo en la dirección contraria de lo que pedía la sociedad, por lo que no fue raro el descalabro en las elecciones europeas siguientes (25/05/2014) y la consecuente dimisión de Rubalcaba al día siguiente. Aunque en el PSOE ya había habido unas «primarias» fallidas (Borrell/Almunia, 26/04/1998), fue el «espíritu del 15-M» que había anidado en el PSOE desde antes mediante el movimiento «Bases en Red», el que forzó la elección del Secretario General por todos los militantes, como así ocurrió con Pedro Sánchez dos veces (13/07/2014 y 21/05/2017). Producto de la misma corriente fue el nacimiento de Podemos, con una inicial radicalidad democrática sobre el papel y la imposición de procedimientos de elección por las bases en todos los niveles.

El uso del rostro de Pablo Iglesias para las papeletas de las elecciones europeas de 2014 pronto demostró que se trataba solo de un planteamiento teórico, como así reafirmó su hiperliderazgo durante siete años, del que se fue señalando con el dedo a su sucesora, Yolanda Díaz, un método más parecido al de las monarquías o las dictaduras. No ha sido muy distinto el cuidadoso desmontaje de la democracia interna en el PSOE por Sánchez, convertido probablemente en el líder más autocrático habido en España desde 1977.

En el ala derecha no les quedó más remedio que copiar las «primarias», aunque el no menos insistente hiperliderazgo de Albert Rivera en Cs y el fracaso de Pablo Casado las hayan condenado también al cajón de los recuerdos.

La elección por entronización de Alberto Núñez Feijoo en el PP (02/04/2022) pone fecha de fin al primer intento de una nueva política (que nunca ha llegado a existir) en España, anuncia un retroceso democrático sin precedentes, se convierte en bisagra hacia una época regresiva y vuelve la vista a la vieja política, causante del estado de las cosas, como única solución posible de ese mismo estado de las cosas. Es fácil adivinar el resultado, ¿verdad?

*Licenciado en CC de la Información