Desenmascarados

La semana que viene se cumplirá un hito importante en nuestras vidas. A partir del día 20 nos quitaremos por fin las mascarillas también en interiores. Casi dos años después, deja así de ser obligatoria por ley una de las mayores señas de identidad de la pandemia y con su desaparición deberíamos hacer balance de lo que han supuesto en nuestras vidas, la una y la otra; pero también de todo lo que han tapado y destapado.

Este tiempo de uso continuado de este elemento de protección, que cerramos y celebramos como un triunfo en unos días, se ha convertido en la coartada perfecta para cubrir mucho más que nuestras caras. Algunos incluso se han sentido más libres a la hora de mostrar su verdadera naturaleza escondidos tras la tela y, paradójicamente, ésta ha servido para dejarlos expuestos no sólo a ellos, sino a la sociedad en su conjunto.

Sí, al principio, y sobre todo durante los meses de encierro, vimos muchos destellos fugaces y conmovedores de solidaridad desinteresada y gestos espontáneos de bondad, que nos hicieron recuperar un poco la confianza en el prójimo. Pero también hubo mucho ‘jeta’ y mucha gente egoísta que tuvo muy claro desde el minuto uno que más allá de su pellejo, le importaban bien poco las restricciones, el sentido común y lo que le pasara al de al lado. Lamentablemente, a medida que han ido pasando los días, las semanas y los meses, el hartazgo y el desgaste han hecho mella e incluso muchos de los ‘ciudadanos ejemplares’ de los comienzos se han pasado al ‘lado oscuro’.

Y no, no todos hemos aprobado. Ya se sabe, es en situaciones extremas, y sobre todo cuando nuestra vida o la de nuestros seres queridos corren peligro, que las personas muestran su verdadero yo y se retratan. Y algunos han hecho bueno a Dorian Gray.

No hay más que pensar en qué han quedado aquellos emocionantes aplausos de las ocho de la tarde a los sanitarios, que además de una excusa para salir al balcón y verle la cara al vecino, eran también un sincero homenaje a la labor de los que, sin duda, han sido y son los verdaderos héroes de esta historia.

Quisimos pensar que, cuando terminara la pesadilla, la sanidad pública sería intocable, incuestionable y respetada, después de una actuación intachable, dejando a un lado la gestión desde los despachos. Y sin embargo, hace solo unos días, Antonio Resines, el actor español que ha sobrevivido al covid tras pasar casi 50 días en el hospital, ha sido el último en denunciar la precariedad de los contratos de los profesionales que le salvaron la vida.

La sanidad no saldrá reforzada de esta. Al contrario, la mayoría de sus trabajadores están al límite de su capacidad, física y mental, y hartos de recordarnos que mientras los demás celebramos volver a la ansiada normalidad a cara descubierta, ellos, desgraciadamente, están aún muy lejos de poder hacer lo propio, ni en el hospital, ni en casa, en algunos casos.

Los rostros desnudos no significan necesariamente que todo haya terminado. En Extremadura, casi una docena de fallecidos a la semana por el virus no son moco de pavo, y la incidencia sigue muy por encima de aquellos temidos 250 casos por cada 100.000 habitantes, que meses atrás nos ponían los pelos de punta.

Eso por no hablar de la tela que queda por cortar con todos los retrasos en las listas de espera que han acarreado la concentración de personal y recursos durante la crisis; o el aluvión de casos de secuelas psicológicas fáciles de pronosticar no tan a largo plazo.

La mayor crisis sanitaria que hemos conocido y que conoceremos en mucho tiempo los que a día de hoy seguimos vivos, nos puso a prueba con muchas cosas nuevas además del famoso tapabocas; y me atrevería a decir que una mayoría importante no ha estado a la altura. Muchos ilusos, entre los que me incluyo, esperábamos salir de esta mejorados, no solo como sociedad, también como seres humanos. Y va a ser que no. Aunque no se deba generalizar y paguen justos por pecadores.

Rozalén escribió, en mi opinión, una de las mejores canciones que he escuchado sobre la pandemia. Se llama ‘Aves enjauladas’ y parte de la letra dice: «Cuando se quemen las jaulas, y vuelva a levantarse el telón, recuerda siempre la lección y este será un mundo mejor». Desearía que ahora que volvemos a estrenar vida desenmascarados así sea. Aunque no lo parece visto lo visto.