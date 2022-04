Empiezo a creer que ya estoy en Semana Santa cuando veo al primer nazareno. Esa aparición es como volver a la infancia de golpe y porrazo. Se despiertan los sentidos aletargados por este extraño otoño de escasas lluvias y en el alma se asienta un sentimiento renacido de esperanzas, este año más esperanzas que nunca. No valoramos las cosas hasta que nos la arrebata la propia vida. Lo que creíamos eterno e inamovible se convirtió por arte de birlibirloque en efímero. Un virus nos arrebató la libertad, la hermandad, la convivencia y la vida en la calle, tan característica de nuestra idiosincrasia. Dos años de condena al ostracismo. Pero este, por fin, veré un nazareno o un penitente por las calles de Cáceres. ¿De qué color será su túnica? ¿Serán la túnica granate y el capuchón púrpura del Humilladero? ¿Lo veré yendo hacia la Preciosa Sangre en medio de los últimos rayos de luz de la tarde? ¿Cuál será su edad y quién? Ay, cuántas primaveras vívidas y vividas en mi corazón, dividido entre Cáceres y Sevilla, narcotizado por el aroma de azahar y la fragancia de la flor del cerezo… La explosión sensorial no solo entra por los ojos, también el oído se embelesa con las marchas procesionales, como la de la Amargura, mi cofradía en Sevilla. Si quieren saber cómo se trasmite el dolor más sublime en una partitura escuchen la obra maestra de Manuel Font de Anta ‘Amarguras’. Pero la Semana Santa también son sus olores, a incienso, a pétalos que desde los balcones sirven para recibir a las imágenes en barrios. Y también es una alegría desbordante, la del Chíviri de Trujillo, la de los resucitados extremeños que se lanzarán en carrera para recibir a su Virgen este domingo. Muchos utilizan el racionalismo y la lógica para denostar a la Semana Santa, pero no es la Pasión de Cristo y su Resurrección algo que pueda comprenderse ni aprenderse. Ni explicarse en un artículo. Los nazarenos ya están en las calles. Niños del mundo id a pedirles cera y caramelos. Esa experiencia llenará de felicidad toda vuestra vida para siempre.