Viacrucis ciudadano

Hoy, Jueves Santo, en plena Semana Santa, celebramos la eucaristía del pan y del vino en la última cena, y con una inflación del 10,3%, en Extremadura, y con ocho comunidades más por encima del 10, me da la sensación que vamos a tener Jueves Santo a diario, que si quizás no llegue para pan y vino, seguro que nos llega para el «ajo y agua», que es al parecer a lo que estamos abocados, porque por muchas promesas y el consabido «vamos a...», «estamos trabajando en...» pero el vamos es un futuro hipotético, y el trabajo no está dando ningún fruto, al menos fruto que llevarse a la boca.

"El porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social era de un 21%, en 2020

Si la bolsa de la compra ha subido diez puntos, que no son diez puntos, eso para los estadistas, para el ciudadano de a pie, es un 10% para los productos básicos, un cien por cien tomates y resto de verduras, un treinta las pastas, y así un largo etcétera, y la bolsa de la compra se te puede poner entre un treinta y cinco y un cuarenta por ciento más.

El último estudio publicado por el Instituto Nacional de Estadística data del 2020, decía que el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social era de un 21% de la población española, es decir, casi 10 millones de personas (9.925.338), que estaban en riesgo de pobreza. La cifra supone un incremento de 3 décimas con respecto a los datos del 2019, y un aumento de casi 230.000 personas. El 7% de la población se encontraba en situación de carencia material severa, frente al 4,7% del año anterior.

Miedo me da el estudio del 2021, que seguramente no contemplará este 2022, si se publica o difunde, pero por lo anteriormente indicado, y puesto que no estamos mejor, francamente peor, se pueden imaginar las cifras, y lo curioso, por ser educado, es el silencio absoluto de aquellos que con mucho menos, incluso en bonanza, inundaban calles, solicitaban medidas, denunciaban en redes y en medios de información escritos y audiovisuales. A estas alturas ya habrían salido cien estadísticas de pobreza y exclusión social a día de hoy.

Pero ahora súmale el gas, la electricidad y la gasolina, necesarias no sólo para esas familias en riesgo de exclusión, para ellos cuestión vital, para todos aquellos que deben sumar a sus gastos, los derivados de su propio trabajo o como consecuencia de ello, y que deben sufragar de su bolsillo.

Pero no se preocupen, mientras el Gobierno destinará 5.434 millones a Sanidad, o 6.306 millones a Educación, y con 2,7 millones de jóvenes en exclusión social en España por la pandemia, según Cáritas, de entre 16 y 34 años en 2021, destinamos 20.000 millones a otros ministerios.

Hoy es Jueves Santo, pero el Vía Crucis no va a durar una semana por desgracia. A ver quién me deja una escalera, no para subir a los cielos, para que alguno o alguna bajen a la tierra, la real, la de calles y barrios, la que no tiene para cenar, que no es cuestión de izquierdas o derechas, es cuestión de servir al pueblo cuando está siendo crucificado a base de inflación.