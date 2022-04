Semana Santa representa tantas cosas… religiosas, personales, culturales, económicas, sociales… que no me detendré en cada una de ellas; sin duda, son fechas destacadas para cada uno de nosotros por diferentes motivos. Este año y bajo el sol del Valle del Jerte, contemplando el cerezo en flor pensaba en cómo vivirían estos días, por ejemplo, mis sobrinos. Para mí, estos días están cargados de tradiciones, de simbolismos, de recuerdos… ¿pero ellas y ellos? Todo lo que veníamos haciendo quedó suspenso en el aire, desaparecieron las torrijas compartidas o el lamento del zapato mal elegido para las largas caminatas de las procesiones o las maletas tan mal hechas por exceso o defecto de abrigo. Este año he pedido a mi madre que hiciese un día potaje porque en estos dos años lo he echado de menos, y sí, siempre lo aborrecí. Este año vuelve todo, los días con sol, con lluvia, las salidas y las entradas, y lo más emocionante es que hay niños y niñas que lo van a vivir por primera vez, que comenzarán a guardar sus recuerdos, y a generar sus propias tradiciones. Son muchas y muchos, el resto, nos estrenamos de nuevo ¿podría ser? Han sucedido tantas y tantas cosas en medio, durante, que sería casi absurdo plantearlo así. Dos años y la vida sigue, la gestión sigue.

Es cierto que parece increíble que en esos duros momentos y echando la vista atrás alguien pudiese haber pensado en quien podría haberse lucrado de aquel dolor, pues lo hubo: «Por favor, llámame. Esto es lo peor que me ha pasado en la vida [...] Por Dios, dime algo. Nos han estafado seguro». Elena Collado, alto cargo del área de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid, envió este mensaje el 8 de abril de 2020 a Alberto Luceño, posible comisionista. Resulta obsceno casi que acabasen con cuatro millones de euros en sus bolsillos de la Administración Pública, resulta escabroso que el apellido del alcalde de Madrid esté en esas conversaciones. ¿Recuerdan? En aquellos momentos Extremadura cedía respiradores a la Comunidad de Madrid, en un ejercicio de lo que la política debe ser en esos momentos. Hoy esa misma Extremadura ha presentado la nueva Ley de Racionalización y Simplificación Administrativa, un proyecto que sitúa a Extremadura a la vanguardia de España, con un modelo de atención para atraer inversiones y aprovechar nuevas oportunidades. En palabras del presidente de la Junta de Extremadura, para que la Administración sea pértiga y no una valla. Una Extremadura que cuenta con16.613 desempleados menos, 16.068 ocupados más, y más contratos indefinidos. Una Extremadura donde se registra, en febrero, la mayor subida interanual de todo el país en creación de nuevas sociedades mercantiles. Una Extremadura que aspirar a crecer y a superar cualquier adversidad. Una Extremadura que vive su Semana Santa, la que cada uno quiera vivir, y que convive en paz. Me gustó un tweet de José Manuel Rodríguez Uribes ayer: En el aniversario de la II República que coincide con Jueves Santo quizá sea bueno recordar que la Constitución Española de 1978 recoge lo mejor de la Constitución Española de 1931: los derechos y las libertades de todos. Hoy, republicanos y monárquicos, creyentes y no creyentes, vivimos en paz y en libertad. *Filóloga y diputada del PSOE