Tengo un amigo sevillano, Manuel, que, en el momento que, por la Semana Santa, comienzan a remover y cambiar a los Santos de sitio, se coge un cabreo de padre y muy señor mío. Aunque profundamente sevillano, considera una auténtica parafernalia todo este asunto de las procesiones, de banderas y baldaquinos procesionales, de palios y varales, de cirios pascuales, de coronas y aureolas, de balconeras y colgaduras, de vestidos y mantos ‘semanasanteros’, de andas sobre costaleros ataviados con túnicas moradas y blancas y cíngulos amarillos, de hermandades y otras mandangas…

Él piensa que, aunque para el turismo de su ciudad, supone una auténtica inyección económica y más ahora en tiempos de recuperación de la pandemia, la mayoría de la gente no vive la Semana Santa con verdadera pasión religiosa. Están más pendientes del traje que viste el Santo de turno y de lo reluciente del plateado de sus andas, y del soniquete de los báculos al paso medido de los costaleros y la música de trompetas, cornetas y tambores, que del verdadero significado de la imagen. La verdadera religiosidad queda velada con enormes mantos aterciopelados y enterrada con la cera que chorrea de los cirios chispeantes, al moverse al ritmo del baile de los costaleros.

Prueba de todo esto, dice Manuel, es que, durante todo el año, El Cachorro, El Cautivo, El Cristo de la Vera Cruz, La Soledad de San Lorenzo, y La Virgen del Mayor Dolor en su Soledad están todos en sus capillas e iglesias más solos que la una. Únicamente los visitan algunas personas mayores del barrio que, al acudir a oír misa cada día les dedican miradas, casi sin atreverse a mantenerlas fijamente a los ojos, con profunda y verdadera pasión y devoción, sin apenas hacer ruido, balbuceando para adentro sus sinceras oraciones.

Se asombran Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y la Virgen del Rosario, y el Cristo de las 3 Caídas y todos los Nazarenos de Sevilla al ver tantos jóvenes que se arraciman alrededor de los pasos que llenan las calles en la Semana Santa, y se preguntan por su paradero durante el resto del año. Alguna vez, pocas, se dejan caer por alguna Iglesia para asistir, joviales, a alguna boda, bautizo o comunión, y un poco compungidos, si se trata de un entierro, y para de contar.

Defiende, Manuel, a los devotos que llegan de fuera y veneran las imágenes que no pueden ver durante el resto del año, pero no entiende a sus paisanos que, teniéndolas todo el año para visitarlas, verlas y honrarlas, no se les ocurre, ni por asomo, buscar un rato y pasar a decirles algo.

Y puede que no le falte razón a mi amigo, sin embargo, es llegar el mes de abril y tomarse el aire de un intenso y profundo aroma a azahar, musicado y acompasado con el sonido de cornetas y tambores, para que nuestros jóvenes despierten de su profundo letargo religioso. Al punto se les eriza el vello y consiguen mirar fijamente a los ojos a las imágenes que durante el año no logran ver. Ahora sí parecen encontrarse sus miradas de una manera tan intensa que no pueden evitar que sus ojos dejen caer alguna lágrima que, si bien no están llenas de gran fervor religioso, sin duda, algo de verdadera pasión sí que llevan. H

*Exdirector del IES Ágora de Cáceres.