Ayer estuve en una piscina climatizada con mis hijos. El menor, Mario (seis años), quiso jugar con dos hermanitos de su edad, un niño y una niña, pero estos rechazaron incluso dirigirle la palabra. La madre de los chiquillos tampoco hizo el menor intento de animarles a socializar con mi hijo, que, aburrido ante el rechazo, acabó por regresara la zona de la piscina en la que yo me encontraba con su hermano.

Aquella escena me hizo pensar que si Mario hubiera sido negro, gitano, manco o discapacitado, más de un padre podría haber deducido que a su hijo le habían hecho el vacío en un claro gesto de discriminación.

Pero los dos hermanos no quisieron jugar con Mario no por discriminación, no porque Mario fuera «diferente», no porque fuera de otra etnia, no porque hubieran levantado un muro contra cierto tipo de personas que consideraban inferiores o raras. Simplemente, no jugaron con él porque no les dio la gana.

Así lo entendí yo, y así lo hubiera entendido igualmente si el ninguneado no fuera alguien muy despierto e inteligente como Mario, sino su hermano Francisco, mi otro hijo, un adorable y pacífico niño de ocho años con síndrome de Down.

La discriminación colectivos existe, claro, pero creo que abunda más la discriminación individual

La discriminación por colectivos existe, claro, pero creo que abunda más la discriminación individual, de la que no estamos exentos nadie. Cerrar las puertas a alguien por motivos personales es algo que hacemos todos, con nocturnidad y alevosía, sin necesidad de heredar un rechazo social hacia determinados grupos humanos.

Mientras salíamos de la piscina, la niñita que había rechazado jugar con Mario no paraba de mirar a Francisco. «¿Puede ver?», se animó a preguntarme preocupada. «Sí, claro», le dije antes de irnos. Y, quizá ingenuo de mí, me dio por pensar que tal vez la niña, sin que nadie hubiera alimentado sus filias y fobias, sí hubiera jugado con Francisco, el hermano frágil, en un gesto connatural de discriminación positiva.

