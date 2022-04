El método Will.

Hay muchas cosas importantes que no se han dicho sobre la bofetada de Will Smith (n. 1968) a Chris Rock (n. 1965), entre las 4:26h. y las 4:28h. del pasado 28 de marzo, durante la 94ª edición de los Oscar.

Suele ocurrir cuando algo inesperado paraliza la maquinaria sistémica de lo políticamente correcto, fuertemente anclada a los engranajes que impiden el cambio: se hace suficiente ruido para que la verdad quede sepultada.

Se habló sobre retirar el premio a Smith, sobre las relaciones entre Rock, Smith y Jada Pinkett (n. 1971), sobre problemas psicológicos, sobre la enfermedad de Jada latente bajo el chiste motivo del bofetón, etcétera: interesante para prensa del corazón y barras de bar, pero muy lejos de la altura necesaria ante un tema de impacto mundial con gran capacidad pedagógica.

A la hora de la verdad, de analizar lo que ocurrió aquella noche en el Dolby Theatre de Los Angeles, todo el debate público fue muy eficaz tapando lo relevante.

Los hechos: Rock hace un chiste sobre Pinkett, Smith se levanta y le abofetea; Rock le quita hierro para continuar la gala, pero Smith insiste desde su asiento («Mantén el nombre de mi mujer fuera de tu puta boca»).

El primer elemento importante es que el acto violento de Smith no es, al contrario de lo repetido hasta la saciedad, un «calentón»: se ríe con el chiste de Rock; rompe la inercia de la ceremonia interviniendo; recorre bastantes metros desde su asiento hasta Rock; elige darle una bofetada entre otras opciones posibles; vuelve a recorrer hacia atrás esos metros (orgulloso, sonriendo); no permite, ya sentado, que Rock corra un velo, pronunciando las agresivas palabras citadas; minutos después, con tiempo para pensar, recoge la estatuilla y no solo no se disculpa, sino que se justifica; y pasa un día entero para poder leer sus primeras palabras de perdón que, aún así, contienen justificación, en cuanto que la broma «fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente». No es ira momentánea, es violencia internalizada, racionalizada y justificada.

El segundo elemento es su discurso, donde aseguró sentirse «abrumado por lo que dios me pide que sea y que haga en este mundo», que es «amar a la gente y proteger a las personas», aunque «el amor te lleva a hacer cosas locas». No solo está el amor como justificación de la violencia, también la exención de responsabilidad, al ser una tarea superior, ajena a su voluntad.

El tercer elemento fundamental es el tuit que publicó su hijo, Jaden Smith (n. 1998). Tras haber tenido más de hora y media para pensar (6:11h.) escribió: «Y así es como lo hacemos nosotros». El «nosotros» podía referirse a los hombres o a los Smith, algo equivalente porque desactiva la principal trampa dialéctica: no es un hecho aislado de un señor llamado Smith, no es un acto individual, sino colectivo.

Pablo Motos, con aún más horas para pensar, dijo que Smith es «cualquier cosa menos una persona violenta». No es de extrañar que un amigo defienda a otro, pero es gravísimo que uno de los entretenedores más populares del país respalde impunemente un acto violento. No es tan raro, porque Motos promueve todos los días en su programa los mismos valores que subyacen tras el bofetón: individualismo atroz, máxima competitividad y dominación como sustrato social.

En su discurso, Will Smith tomó prestada una frase de Denzel Washington, que le había animado durante un descanso de la gala: «En el momento más alto debes tener cuidado, pues es cuando aparece el diablo». Ahí se resumen bien esos valores. Valores que no son solo de Smith, del hijo de Smith, de Motos o de Washington. Son los valores dominantes de nuestra cultura.

Lo que ha pasado en los Oscar 2022 no es un arrebato de una persona, sino la expresión de un método que, a partir de ahora y parafraseando doblemente el apellido del protagonista y el título de la película por el que le premiaron, podríamos rebautizar como «método Will»: la dominación a costa de todo, incluyendo la violencia si es necesaria. Es lo que subyace tras la violencia machista (que late bajo el comportamiento de Smith), tras la violencia institucional, tras la violencia mafiosa de una buena parte de la sociedad y, en fin, tras los valores de la cultura neoliberal dominante.

*Licenciado en CC de la Información