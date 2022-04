Democracia demoscópica

Tenía, en mis años universitarios, un amigo que gustaba de soltarnos de vez en cuando sentencias del tipo «es que eso lo piensan todos» o «todo el mundo me ha dicho que» como argumento de autoridad casi inoponible. Cuando le pedías el ejercicio de acotar su ambiciosa definición de mundo resulta que la pretendida universalización se reducía. A menudo, a un par de nombres sueltos. Otras, ni siquiera eso.

En el espinoso asunto de la Isla de Valdecañas, la Junta ha decidido hacer bandera de la no demolición. Legítimo. Ocurre que lo hace como si fuera un tercero garante, a posteriori, de los intereses de una mayoría perjudicada por una estrambótica decisión judicial. No un actor clave en el mismo desarrollo (y en la instrumentación legal) del entonces proyecto, realidad material amenazada ahora. Lo que realmente es.

No se puede negar que la Junta se ha posicionado desde el inicio contraria a las consecutivas sentencias desfavorables, ni que ya ha puesto sobre la mesa estrategias para desestimar la ejecución. Pero no es una posición que se haya visto forzado a asumir por la deriva judicial, sino que nace en el origen de la aprobación administrativa. No vale arrogarse ahora la representación de una mayoría de extremeños en el ‘no’ en un doble papel de árbitro y salvador.

Que es lo que parece siguiendo las declaraciones del portavoz de la Junta esta misma semana. La Junta ha encargado un sondeo acerca de la cuestión y del momentum de Valdecañas entre los directamente afectados, los extremeños. Según nuestro gobierno, la respuesta es clara: el 80% rechaza la demolición y cree que es un problema derivado de la lentitud de la justicia. Ese contundente porcentaje, además, considera que la Junta debe actuar en defensa del proyecto y que no será «desaire» ni «desacato» sino «una forma de deplorar la lentitud extrema con que funciona nuestra justicia». Prometo que en la textualidad de los entrecomillados no he tocado ni una sola letra.

Si ese es el motor de actuación del gobierno, deberíamos conocer el universo de la encuesta, forma y tiempo de realización. Simplemente para saber cuán significativa es la muestra. Por descontado, cómo y por qué procedimiento (y coste, claro) ha decidido el gobierno regional realizar el sondeo. Pero, en realidad, constituye una cuestión secundaria. No importa si ha habido cocina en los datos o si han contestado mil o un millón.

Lo más complicado es asumir que un ejecutivo considere que la legitimidad de una actuación, que revisa una previa de la misma administración, se base en la demoscopia. No quiero creer que el equipo de gobierno desconoce que el poder judicial tiene el mandato de revisar la acción del resto de poderes públicos. Pretender que la autoridad deviene de una encuesta no es sólo una suerte de sesgada democracia demoscópica, sino saltarse a la torera la base misma del ordenamiento jurídico: la separación de poderes.

Estoy de acuerdo con la finalidad de evitar la demolición de Valdecañas y evitar el perjuicio que para el área

Es la misma línea de otras sorprendentes declaraciones en las que la Junta dice desconocer la existencia de una declaración expresa de la ZEPA origen del problema. Es curioso porque basta con revisar el Diario Oficial de Extremadura (DOE de 18 de diciembre de 2012) para comprobar la aprobación del Plan de Gestión de la ZEPA Embalse de Valdecañas, por el entonces consejero de agricultura. La Junta asegura que no ha habido constancia del que el equipo de gobierno lo haya aprobado situando así el punto conflictivo en un debate jurídico sobre la eficacia o no de la zona de protección. Lo que implica que haya ignorado la ejecución de su propio plan de gestión.

Llegado a este punto, no debiera hacer lo que voy a hacer, pero ya sabemos que interesa muchas veces el trazo grueso: estoy de acuerdo con la finalidad de evitar la demolición de Valdecañas y evitar el perjuicio que para el área (y por extensión, la región) supone la ejecución. No sería, desde luego, una buena noticia.

En ningún caso debe hacerse mediante la criminalización del fallo judicial o señalando públicamente a los ecologistas, los cuales (incluso si una mayoría consideremos errados) sólo han hecho uso de sus derechos. Más vale iniciar un amplio acuerdo parlamentario (que ciertamente el gobierno, con acierto, ya está haciendo), buscar consensos para modificaciones legislativas e iniciar la vía de la negociación, incluso con los grupos ecologistas.

Y, sobre todo, si al final todo es inútil pese a los esfuerzos, no eludir las responsabilidades directas administrativas y políticas. Esas sí que son de todos los extremeños, desgraciadamente.

*Abogado, experto en finanzas