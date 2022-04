Informal es el calificativo que uno recibe cuando no guarda las formas y reglas, y es el que se me vino a la cabeza cuando la semana pasada conocimos que la Junta de Extremadura dice ahora que no le consta ninguna declaración de ZEPA para Valdecañas. Explica que no hay acuerdo de Consejo de Gobierno, ni publicación en el DOE: es decir que se cargan sobre un espacio unas duras limitaciones durante decenas de años, y ahora vienen a decir, en plan avestruz, que no saben cómo se ha protegido ese territorio. ¿Es una broma de mal gusto?

"Valdecañas: la percepción desde fuera es clara: trabas ambientales, falta de infraestructuras Esto es más grave de lo que parece, porque lo que subyacería en esto –si fuera cierto- es que la Justicia, desde el juzgado hasta el Supremo, no ha comprobado la existencia de esa ZEPA y han basado sus sentencias en algo que no existe ni tiene un sostén jurídico detrás. ¡Increíble! Es algo tan peregrino y falto de seriedad que parece más bien un desesperado ardid para evitar el derribo de Marina Isla de Valdecañas; derribo al que se opone la mayoría de los extremeños. Así lo dice una encuesta encargada por la Junta en la que el resultado es claro: el 80% está a favor de recurrir hasta la última instancia la sentencia del Supremo y el 74% cree que el derribo de este complejo ocasionaría un coste medioambiental mayor que el de mantenerlo como está actualmente. No solo hablamos de coste medioambiental, sino de lo que supondría este derribo para la economía y el empleo de la zona. Y para algo vital para nuestra región: que las empresas tengan seguridad jurídica para implantarse en Extremadura y generar empleo. ¿Qué mensaje estamos mandando a los que quieren venir aquí a mantener o iniciar su actividad económica? La percepción desde fuera es clara: trabas ambientales, falta de infraestructuras, etcétera. Ahora, hay que sumar la inseguridad jurídica, peligro del que huye siempre cualquier actividad empresarial. Desde el PP creemos en que el desarrollo económico pasa por generar un ambiente competitivo que atraiga a las empresas. Debemos emplearnos en captar a todas ellas sean pequeñas, medianas o grandes, para que se establezcan aquí y generen el empleo que necesita la región, especialmente para nuestros jóvenes que siguen yéndose de Extremadura a razón de 4.400 al año. Esta es la grave y triste realidad de cada mes: más de 350 jóvenes extremeños abandonan nuestra tierra para buscarse la vida. Coincidimos con la mayoría de los extremeños en que el derribo de Marina Isla Valdecañas es perjudicial para Extremadura y nuestro desarrollo económico y social. Por eso, estaremos apoyando a la Junta en las acciones que se emprendan, siempre desde la absoluta legalidad, para conseguir que este derribo no se haga realidad.