Mañana, nuestros vecinos de arriba votarán, en la segunda vuelta de las presidenciales, para elegir si renuevan por cinco años al presidente Emmanuel Macron, o si optan por un cambio radical de política con Marine Le Pen, que lleva ya una década empeñada en lo que allí llaman “la desdiabolización de la extrema derecha”, algo más difícil en Francia que en Hungría por razones obvias (la extrema derecha colaboró con Hitler en el periodo más negro de la historia francesa). Las encuestas dan por vencedor a Macron, aunque por un margen más estrecho que nunca, lo que hace temer una campanada similar a la que dio hace unos años Donald Trump, a quien ninguna encuesta daba por vencedor frente a Hillary Clinton. Como en esas elecciones, la sorpresa beneficiaría sobre todo al que hace figura de diablo en el imaginario occidental: Vladimir Putin, con quien Le Pen aspira a un acercamiento, tirando a la papelera la amistad franco-alemana que ha hecho posible una relativa paz europea durante setenta años.

Los franceses suelen ser, de boquilla, algo antiamericanos (durante la presidencia de George Bush Jr. hubo incluso una revista que se llamaba así, L’Antiaméricain), y a la vez viven fascinados por lo made in USA. Al fin y al cabo tienen en común un sistema presidencialista que equivale a una monarquía absolutista sin rey. Del Rey Sol (“el Estado, soy yo”) a la parafernalia republicana, no hay tanta diferencia, y el sistema de doble vuelta hace que la mayoría de los franceses no vote a quien quiere, sino contra quien no quiere. Si cualquier niño suele mirar no a sus juguetes, sino a los del niño de al lado, mientras en España muchos piden un sistema de segunda vuelta para evitar pactos indeseables, los franceses están cansados de votar por “el menos malo”.

Por el bien de Europa, esperemos que los franceses demuestren el racionalismo del que presumen

Hay otro tipo de cansancio, que beneficia a Le Pen. Los franceses, en su mayoría, son unos quejicas y descontentos en lo público, en lo que por otra parte no participan tanto. Las revueltas de Mayo del 68se dieron en el periodo de mayor crecimiento económico de Francia, y hoy día, Macron puede presumir de un 7,4 % de paro y un crecimiento del 7 % el año pasado. Pero hay cierto hartazgo de lo políticamente correcto, que alcanza en Francia extremos grotescos, como con la prohibición de la venta de los libros de Gabriel Matzneff. Si en Mayo del 68, la juventud se revolvía contra la moral conservadora, muchos se rebelan hoy contra el feminismo o la tolerancia con el Islam. Ya en 2002, cuando estuve de Erasmus en Orleans y viví el shock de Jean-Marie Le Pen pasando a la segunda vuelta, me sorprendió el apoyo que el Front National tenía entre algunos jóvenes. Hoy se presenta como nuevo lo más rancio, la Francia que no habría suscrito los derechos del hombre.

En Francia, país individualista, la gente vote por la persona, y no por el partido. Ese personalismo ha destrozado a los partidos: tanto Macron como Melenchon estuvieron en el Partido Socialista, hoy día desmembrado, con Anne Hidalgo haciendo un triste papel en la primera vuelta. También Valérie Pecresse, la candidata de la derecha gaullista, hizo un papel patético. Y sin embargo, seguramente, ambas candidatas habrían sido buenas presidentas, teniendo detrás el apoyo de cientos de alcaldías y partidos con un programa claro.

Albert Caraco decía que la creencia en los hombres providenciales había hundido a Francia, por convertirlo en un país de menores de edad: de Napoleón a De Gaulle, Francia, como una mujer soñadora, necesita un hombre que la haga soñar, o una mujer vigorosa como Le Pen. De ahí la mala prensa que tuvo François Hollande, que no lo hizo tan mal, pero al que faltaba el carisma para emocionar a los franceses. Por el bien de Europa, esperemos que los franceses demuestren el racionalismo del que presumen.

*Escritor