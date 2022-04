La lectura como arma

Leo literatura desde que era un adolescente. Es un escape personal y una forma de evadirme del ruido del día a día. No leo demasiado en comparación con otros compañeros y amigos que devoran libros como si no hubiera un mañana, pero sí una barbaridad con respecto a quienes no leen absolutamente nada de nada, que haberlos haylos y un montón, sobre todo entre las nuevas generaciones. Digo esto por dos razones: una, porque el martes asistí a unas jornadas sobre el periodismo del futuro en la facultad de Documentación y Comunicación en Badajoz donde constaté que los futuros profesionales de los medios van por derroteros muy diferentes a los que aprendimos los de mi generación y las siguientes; y dos, porque ayer sábado supe por este mismo periódico que en nuestra región solo lee el 54,7% de la población, uno de cada dos extremeños, lo que supone estar diez puntos por debajo de la media del país y hasta veinte puntos si nos comparamos con la comunidad de Madrid que es la que se halla a la cabeza.

Carmen Galán, profesora de Lingüística de la Universidad de Extremadura (UEx), decía en nuestro reportaje de ayer que «creemos que leer es perder el tiempo porque requiere sosiego, porque supone pararse», que estamos acostumbrados, sobre todo la gente más joven, «al consumo cada vez más rápido, principalmente por el formato que ofrecen las redes sociales», que «leemos a través de las pantallas, sí, pero todo tiene que ser a un ritmo frenético, de lectura de usar y tirar».

No puedo estar más de acuerdo. Los ritmos vitales de la sociedad actual, donde prima el exhibicionismo, la realidad virtual y el mundo de la imagen asociado al de la tecnología, no dejan tiempo para la literatura, no digo ya para el periodismo de reflexión u opinativo. De repente, los mensajes son otros, lo tradicional no cuenta y las reflexiones sesudas resultan desfasadas, lo mismo que los libros o los periódicos que hacen pensar. Tiene más penetración un tipo diciendo tonterías en un canal de ‘Youtube’ o poniendo un tuit de 280 caracteres que la mejor de las reflexiones escritas, donde se han tenido muy en cuenta los argumentos, las ideas y, por supuesto, la gramática y el lenguaje. Los escritores y los periodistas parecemos sobrar en este mar de entretenimiento dulce donde la dura realidad molesta, donde es más fácil y cómodo digerir lo que te cuentan en una pantalla de móvil que lo que uno pueda leer para informarse.

No me cierro en banda a nada y creo que cualquier periodista o escritor está dispuesto a utilizar la tecnología que haga falta para llegar a la gente. El avance de la sociedad nos ha hecho evolucionar. Cuando empecé a ejercer el periodismo no existían ni internet ni los teléfonos móviles. En 30 años ha cambiado tanto nuestro hábitat que dormirse y despertar tres generaciones después es como una película de ciencia ficción. Sin embargo, no nos equivoquemos, los cánones de antaño siguen siendo válidos hoy día. Y una sociedad sin cultura y sin información es mucho menos sabia y, por ende, mucho menos libre. En el mundo de los incultos y los desinformados reina el populismo, es donde encuentra el caldo de cultivo perfecto para nacer y, lo peor: asentarse.

Una sociedad como la nuestra, y Extremadura debiera tomar nota, no puede permitirse el lujo de que su gente no lea. No puede seguir imperando un ritmo vital frenético que no deje tiempo más que para usar el móvil y ver las redes sociales. Y aunque sea ya prácticamente imposible parar este tren en marcha, al menos inculquemos a las generaciones venideras, a los jóvenes y adultos del mañana, que hay que tener tiempo para el sosiego, darle pábulo a la literatura todo lo que se pueda; y que el periodismo, cuyos cánones siguen siendo la búsqueda de la verdad desde la imparcialidad y la confluencia de distintas opiniones, sigue valiendo en la actualidad porque es la única manera de convivir en una sociedad que se crea justa y democrática.