El único «éxito» de las instituciones extremeñas en el ‘caso Valdecañas’ ha sido desviar la atención de lo importante: que la ‘Marbella extremeña’ es privatización de suelo público para uso y disfrute de la beautiful people: hijos de ex presidentes (Aznar Botella), familiares de militares franquistas (Milans del Bosch), aristócratas (marquesado de Mondéjar), banqueros nacionales (Santander) e internacionales (Rothschild), directivos del IBEX (Telefónica) o cantantes (Carlos Baute).

El desvío de atención se ha logrado incluso con los promotores. Se habla exclusivamente de José María Gea Andrés, pero las manos que mecieron la cuna fueron las de Jaime López-Ibor Alcocer, sobrino de Alberto Alcocer (ver Vidas ejemplares VIII) y Beltrán Gómez-Acebo, primo de Felipe VI.

He aquí la madre del cordero. ¿O es que alguien duda de que si los altos tribunales se hubieran pronunciado sobre el derribo de la vivienda de un ciudadano normal, no estaría derribada hace ya mucho tiempo?

Esta privatización de territorio extremeño para convertirlo en isla VIP fue aprobada por la Junta de Extremadura el 24/01/2006, poco antes de que estallara la burbuja inmobiliaria. Los desalmados promotores españoles habían destruido el litoral español y se disponían a destruir también el interior. Un proyecto definido como «complejo turístico, de salud, paisajístico y de servicios» que había que aprobar sí o sí, porque para eso se había constituido la empresa Marina Isla de Valdecañas S.A. en Sevilla tres años antes, el 22/01/2003.

Un proyecto cuya verdadera naturaleza se le escapó al entonces Consejero de Economía, Manuel Amigo («turismo de alto nivel adquisitivo y selecto») y cuya ilegalidad debía ser ya intuida (¿solo intuida?) por Juan Carlos Rodríguez Ibarra, cuando el 30/01/2007 dijo: «Seguro que saldrá un bichito que no se podrá tocar».

El «bichito que no se podrá tocar» es uno de los humedales con mayor biodiversidad de Extremadura, cuya necesaria protección reconoció la Junta en 2003, trasladándoselo al Gobierno central que a su vez lo hizo a la UE. El «bichito que no se podrá tocar», efectivamente, no se podía tocar, y debían saberlo.

Salvaguardar el interés de los multimillonarios de Valdecañas es tan importante que la Junta de Extremadura lleva años gastando dinero de todos los extremeños en procesos judiciales que no van a ningún lado. Tan importante que la Junta, normalmente partidaria de la democracia representativa y judicial, se ha convertido al populismo de la peor especie, empleando dinero público en una encuesta de Metroscopia para demostrar que la «extremeñidad» no quiere el derribo.

Esta suerte de referendo tramposo quizá no sería una mala noticia si la Junta lo ampliase: ¿quieren los empleados públicos extremeños cobrar todos los atrasos que la Administración les debe?, ¿están de acuerdo en que el partido gobernante en la región deje entrar en Madrid a Bildu en la comisión de secretos oficiales?, ¿necesitan un tren del siglo XXI? Anímense, hay muchas sugerencias de preguntas.

La ciudadanía extremeña ha pagado cara la defensa de 185 viviendas de lujo, un club náutico, un campo de golf y una playa privada para la ‘jet set’ madrileña. Pero queda lo peor: doscientos millones de euros en indemnizaciones y derribo. No piensen ustedes que toda esa gente importante perderá un euro. No, ese dinero —el 50% del último incremento presupuestario de la Junta— lo pagarán ustedes.

Tras los pronunciamientos judiciales de la última década, si se produjera una marcha atrás sobre la demolición de Valdecañas, sería un escándalo mayúsculo. Valdecañas debe derribarse. Y con ella, todo un proyecto político ultraliberal que parece sacado de Los santos inocentes y Bienvenido, Mr. Marshall: vender a trozos una región pobre para disfrute de los ricos, dando por hecho que en Extremadura solo puede haber camareras, dependientes, limpiadoras y aparcacoches. Una humillación.

La atención ha de quitarse ya de un derribo para el que el TSJEX ha exigido plan antes del 16/11/2022, y ponerse en otro lado: hay posibles delitos penales en muchas decisiones tomadas. Investíguense. Algún día tendrá que llegar el primer caso en el que los políticos paguen los errores con su patrimonio y no con el nuestro. ¿Por qué no Valdecañas?

*Licenciado en CC de la Información