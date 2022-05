Mientras la ciencia trata de lograr la inmortalidad del ser humano («el fin de la muerte»), la empresa Neuralink de Elon Musk promete conectar nuestras mentes a Internet y algunos millonarios como Jeff Bezos han dado ya sus primeros paseos pilotados por el espacio, las inquietudes del ciudadano de a pie no difieren demasiado de las de nuestros padres yabuelos: mantener la salud y el trabajo, relajarnos enlos escasos ratos de ocio, llegar a fin de mesy, en el mejor de los casos, disfrutar de quince días de vacaciones al año.

Es como si hubiera dos trenes que viajan a velocidades muy dispares: por un lado están (estamos) quienes luchan por la supervivencia según las viejas coordenadas, y por otro lado están los visionarios que pretenden darle un giro a los márgenes de lo posible, eliminando nuestras ancestrales limitaciones.

No tengo nada contra los visionarios (¿qué hubiera sido de la humanidad sin ellos?), pero me temo que por ahora la casi totalidad de las propuestas de estos emprendedores van a ser aprovechadas solo por una serie de privilegiados para quienes el dinero no es un problema.

El resto, más cerca de las inquietudes de Atapuerca (salir de caza para abastecernos de alimento y luego regresar a la cueva familiar en busca de cobijo y descanso), habremos de seguir vidas más o menos sencillas, dirigidas no por proyectos rimbombantes y quizá utópicos, sino por la imperiosa necesidad de mantenernos al pie del cañón, que no es poca cosa.

Soñar con la inmortalidad, curar la parálisis con ayuda de ordenadores y dispositivos móviles o viajar a Marte o a la Luna por placer se antojan proyectos maximalistas solo al alcance de unos pocos, en contraste con quienes luchan por encontrar un trabajo mileurista, sofocar de algún modo el dolor de artrosis o pagar las altas facturas de la luz y de la gasolina.

Soñar o no soñar, esa es la cuestión.

