Por todos los abuelos

La Organización Mundial de la Salud lo ha dicho claramente. La pandemia de covid «no ha terminado» y el mejor ejemplo, aunque parezca que ya nos hemos acostumbrado y nos hemos hecho insensibles, es el dato de las personas que siguen muriendo debido al virus.

Una semana tras otra, hay fallecidos, lo que significa que no debemos restar importancia a la enfermedad y otro dato relevante es que la mayoría de los muertos tienen más de setenta años. Son por tanto, en general, abuelos, que no por ser mayores debemos pensar que ya habían vivido suficiente y que, al igual que cualquier otro fallecido, dejan familias desoladas y vacías, que lloran su ausencia y tratan de seguir adelante sin ellos.

No, el covid no ha terminado y se va a quedar con nosotros mucho tiempo. Es tal la incertidumbre que gira en torno a este virus que no es posible saber si llegará el día en que se acaben los muertos, en que efectivamente sea una enfermedad menor que cualquiera pueda pasar de forma leve. Hoy por hoy, no lo es, pero muchos actúan como si lo fuera.

Tengo la sensación de que estamos sacrificando a los mayores por recuperar una normalidad que ansiábamos y que beneficia, no cabe duda y sobre todo, a nuestra salud mental. El Estado, las comunidades, las Consejerías de Sanidad nos han dicho que las mascarillas ya no son obligatorias, que ya no nos hacen pruebas, que nos las hagamos en casa y que, si no estamos mal, podemos hacer vida normal, como si no tuviéramos covid y no pudiéramos contagiar.

Y así, entre la ausencia de mascarillas y la vida normal, llega otra ola y empieza a subir el número de ingresados, en planta o en UCI y los muertos no cesan.

Ya sabemos que, a mayor cifra de contagio, mayores posibilidades de que el virus mute y surja una cepa que se salte la protección de las vacunas. Corremos el riesgo de volver al punto de partida.

Parece como si el sistema se hubiera desentendido de los pacientes, salvo en los casos de gravedad. Por un lado, no habría que dejar toda la responsabilidad en manos de los ciudadanos, que para algo está el sistema de salud. Se pide prudencia, sí, pero no se ponen medios (pruebas, rastreos…) para atajar el virus.

Y las vacunas, habrá que reforzarlas porque muchos de los muertos de las últimas semanas estaban vacunados, luego, no menospreciemos al virus y más apoyo sanitario señores políticos. No más despedidas.