De flores y hombres

Es imposible caminar por el campo sin pisar las flores; está tan lleno de ellas como el cielo de estrellas. Para pasear sin lastimarlas tendríamos que ir dando saltos o imitar a esos soldados que buscan las minas diseminadas por el enemigo. La diferencia es que las flores no explotan al pisarlas ni dejan cadáveres, en todo caso expanden el licor de su olor y finalmente mueren.

Sí, las flores mueren sin hacer ruido, sin más artificio que haber dejado la breve huella de su belleza en el mundo. Son las flores la máxima expresión de generosidad que habita bajo la dulce libertad de las primitivas leyes de la naturaleza, mientras nosotros los hombres no dejamos de ser más que simples piezas ondulantes que el breve instante que estamos en el mundo, lo embarramos y ensangrentamos.

Hay una vehemencia en la tristeza que nos acompaña desde que nacemos; es como si en vez de escoger la alegría natural para ir repartiendo a lo largo de nuestros días, preferimos lanzar la queja, patentamos la guerra en vez del amor.

No aprendemos de la flor. Ella va ligera. Nosotros con el cuerpo abatido llenando de pensamientos tristes el recipiente de porcelana del alma.

Las penas leves hablan, las grandes callan, decía Séneca. Ahí estamos nosotros con el ¡ay! continuo, con la quemazón en la boca del estómago, abonados al resentimiento, alimentando la desaprobación contra el primero que pasa a nuestro lado, escrutándole y midiendo sus palabras con el metro de la censura y la costura.

No aprendemos de la flor. Ella tan vaporosa. Nosotros tan soporíferos, deprimidos, abrumados, enojados. La vida se nos acaba y no nos abrimos a entender que con quien hay que llevarse bien es con la realidad; que es con ella con quien tenemos que comunicarnos y mantener una relación saludable.

He leído en algún sabio ensayo que el alma se extravía en sí misma si no encuentra objeto en el que polarizarse, es decir, si no encuentra donde descargar sus pasiones, para entendernos mejor: si no encuentra a quien achacar sus males. Porque… ¿a cuántas cosas no echamos la culpa de lo malo que nos ocurre? ¿Por qué este empeño nuestro en buscar algo concreto o alguien para chocar una y otra vez y hacerlos blanco de nuestra cólera?

No, no aprendemos de la flor. Tan menuda e impalpable. Nosotros buscando traiciones, habitantes del reino de la culpa; masticando penas y hostilidades, buscando la flor venenosa del chisme en el lamedal de las mentiras.

Maldiciendo y no floreciendo.

A veces me parece estar viviendo dentro de un gran charco de mentiras donde los que más salpican son precisamente quienes dirigen nuestras vidas. Nos hemos acostumbrado a vivir en este tremedal político donde la oscuridad desbanca a la falsedad. Pero… si fuéramos conscientes de todo el horror y trascendencia de la mentira, la censuraríamos con más ahínco que censuramos a la pobre verdad, porque la mentira es la espina de la flor.

Los pitagóricos creían que el bien era cierto y limitado mientras que el mal era incierto e infinito. No hemos aprendido nada de la belleza matemática de la flor. Ellas dependen del viento, son felicísimas; en cambio nosotros apenas llegamos a comprender las facultades del alma tan ocupados como estamos en espiarnos unos a otros sobre las heladas comarcas del desgobierno.

Una vez más el gobierno español con su impúdica imprudencia nos promete paraísos tapizados mientras es perseguido por jaurías propias en casa propia. Galimatías Sánchez, que así llaman ahora a la tienda del espía, un laberinto más propio del «pilla que te pilla». El gobierno más líquido de los últimos tiempos sobrevive a embrollos diarios y disparatados: si alguien cree que nada se sabe, no sabe si puede saberse algo en virtud de lo que se pueda afirmar que nada se sabe. Tales hombres nos guían. Una ignorancia absoluta.

Las flores superan a los hombres.

* Periodista