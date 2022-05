Praga-Buenos Aires

Recuerdo, cuando era estudiante, la fascinación que sentíamos por Praga, hasta el punto de que se hablaba de esa ciudad como destino del viaje de fin de estudios que, al final, solo llevó a cabo, por su cuenta, un pequeño grupo del que yo no formaba parte. Conocí Praga años después, pues la visité a menudo cuando era lector en Brno, la segunda ciudad del país, y hasta me inspiró para la novela corta Inconvenientes del turismo en Praga, publicada hace una década por la Editora Regional de Extremadura. En el título se contenía ya la ironía hacia esos turistas (de los que también formé parte) que se pasean por el Puente de Carlos, la Iglesia de Týn o el cementerio judío pero que no se enteran de nada de lo que hace la verdadera identidad de esta ciudad.

Para conocer realmente Praga hay que vivir en ella, mezclarse con los checos y, si es posible, aprender su complicada lengua. Vale la pena, pues son un pueblo de trato sencillo y que, al contrario que alemanes o franceses, nunca te mirará por encima del hombro. Un checo me decía que ellos son “un pueblo de plebeyos”, pues la aristocracia siempre había sido alemana, o austriaca, y eso se refleja en su manera de ser. Los checos son muy trabajadores pero también disfrutan de los pequeños placeres como una buena cerveza al final del día (son los mayores consumidores a nivel mundial). Al contrario que otros pueblos eslavos, están apegados al terruño y muy pocos emigran, pero el suyo es un patriotismo sin alharacas. Suelen votar más a la izquierda que húngaros o polacos. Esa fascinación por Praga la sintió de manera exacerbada Juan Pablo Bertazza (Buenos Aires, 1983), que pudo cumplir su sueño (y el de muchos) de vivir en Praga gracias a una beca para escritores, que aprovechó para escribir la novela Síndrome Praga (2019) cuyo narrador es un organizador de eventos porteño que cambia su trabajo por otro como guía turístico en la capital checa. Con aire picaresco pero postmoderna en sus referentes, en esa novela aparece ya la leyenda del Golem, que domina el argumento de la segunda y hasta ahora última novela de Bertazza, Alto en el cielo, recientemente publicada por Adriana Hidalgo Editora, y que de hecho funciona como el reverso de la obra anterior. Si en esa seguíamos los avatares de un porteño en Praga, aquí vemos a través de los ojos de Katka (diminutivo de Katerina), una chica checa que es encargada por los servicios secretos de su país de localizar el Golem que, se supone, unos judíos praguenses se llevaron a Buenos Aires en los años cuarenta para salvarlo de los nazis. Pero muy pronto, el objetivo de su misión comienza a perder importancia y a ganarla su descubrimiento de una ciudad tan inabarcable como extraña para ella, cuyo carácter también choca con el de los argentinos, que le parecen al principio superficiales y exagerados, pero que luego comienza a ver de otro modo, apreciando que por ejemplo los argentinos son muy curiosos (por no decir cotillas) mientras que los checos “no sienten tanta intriga por las personas y circunstancias” (por no decir que son pasotas). Así, traba amistad con Delfina, estrafalaria artista embarcada en un proyecto que consiste en localizar lugares bonaerenses que recuerden a Praga, y más que amistad con Octavio, un guía turístico que la aburre con su cultura literaria, pues Katka, rubia de ojos azules que cautiva por su belleza y exotismo a cada porteño con el que se cruza, es una chica algo simplona, que prefiere a Natalia Oreiro que a Kafka, pero que acaba descubriendo que “una ciudad no es, como suelen pensar los turistas, una vista panorámica con sus principales edificios emblemáticos, sino más bien un conjunto de pequeños fragmentos, rincones de la ciudad que cada persona habita para terminar formando parte”. *Escritor