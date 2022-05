Hay mucho tonto por ahí. Incluso nosotros mismos a veces corremos el riesgo de estar en ese grupo. Porque esa es la cuestión, y no el hecho de que haya muchos o pocos. Es si nosotros estamos dentro de los tontos a los que nos referimos y que hacen más difícil la vida a los demás. La de los otros, claro, porque la suya discurre feliz en la ignorancia. Qué duro es no ser tonto. Qué pesado cargar con la losa del conocimiento y la responsabilidad de señalarle al tonto que lo es.

Volviendo a la cuestión cuantitativa sobre si son muchos o pocos. Los tontos digo. Nuestra lengua es generosa en expresiones que nos hacen inclinarnos a que son por lo menos bastantes. «En este país hay más tontos que botellines». «No cabe un tonto más». «Hay mucho tonto suelto». Hasta C. Tangana en el álbum más popular de los últimos años les dedicó una canción cantada a dúo con Kiko Veneno. Está claro que son más los tontos.

Lo que no es tan habitual es que nos lo digan abiertamente. «Tú, tonto». Señalando.

Lo que no es tan común es que el jefe de una empresa se lo diga a sus clientes. Y lo más raro de todo es que los llame tontos por comprar en sus tiendas.

«Solamente los tontos siguen pagando más luz». Dijo Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, el jueves pasado.

Diez millones de hogares españoles exactamente pagan más luz, si usted quiere saber si está en el grupo de los tontos solo tiene que mirar su recibo de la luz. Si es más alto que el del año pasado por estas fechas, enhorabuena: es usted tonto. No lo digo yo, se lo dice el señor al que le está pagando el recibo. Yo soy tonto.

Mucho más sutil fue el portavoz de la Junta de Extremadura esta misma semana. Él jamás cometería el error de decir algo con una sola interpretación posible. En los matices se hace grande este Ejecutivo extremeño, en lo abstracto, en lo etéreo, en lo intangible. Por eso lo que nos dijo es que «en el mes de junio vamos a tener el tren que los extremeños y extremeñas venimos reclamando durante todo este tiempo».

No llamó tonto a nadie, eso es cierto. También es cierto que no he escuchado a nadie en Extremadura reclamar un tren de Plasencia a Badajoz que tarde 2 horas y media -30 minutos más que en coche-, que es lo que vamos a tener en junio.

Cientos de miles de extremeños (entre ellos el presidente de la Junta) reclamaron en Madrid hace tres años y medio un tren digno que nos comunicara con Madrid y con el resto de España.

Decir que el tren Plasencia-Badajoz, que se inaugurará a bombo y platillo en junio, es el tren que tanto hemos pedido, es tomarnos por tontos a todos los extremeños.

Al menos el señor Sánchez Galán nos lo dijo abiertamente, sin figuras retóricas. Nos miró a la cara y nos lo espetó. Se parece, pero no es lo mismo. En junio seguiremos pagando más luz. Y seguiremos siendo tontos. Y seguiremos sin el tren que tanto tiempo llevamos pidiendo.

Seremos tontos, sí. Pero somos más. Y ni a los tontos nos gusta que nos pisoteen. Ya lo cantaban Puchito y Kiko Veneno «tú te has creío que por ser yo bueno puedes ir pisando por donde friego».

*Coordinador y portavoz de Ciudadanos en la Asamblea