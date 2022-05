Víctor, in memoriam

En Víctor Chamorro no hay trampa ni cartón, no hay dobles sentidos. Ni en su presencia ni en su literatura. Yo he visto cómo trata a los lectores, a los alumnos de los talleres literarios y de los institutos. Víctor es un hombre bueno, ahora que parece tan desprestigiado este adjetivo, y un escritor muy bueno. Cuando le conocí, esperaba encontrarme con un autor envarado después de haber ganado muchos premios, y descubrí un escritor humilde y afectuoso, irónico, sabio, con el humor cansado y lúcido de quien mucho ha leído y mucho ha vivido, y con la conversación inteligente de quien tiene tanto que decir. Y sobre todo, descubrí a un hombre enamorado de la que había sido su profesión, y de las palabras. Y que sentía un respeto infinito por los lectores.

Relacionadas Fallece el escritor extremeño Víctor Chamorro en Plasencia