Por el bien de la legislatura, el presidente del Gobierno y la ministra de Defensa han sido también espiados. Faltaría saber por qué y por quiénes, seriamente, pero esa falta se resarce frívolamente con saber que a los independentistas catalanes se le ha desposeído de la exclusiva, del ennoblecimiento de ser solo ellos, oh.

Tras conocerse que a los espiados se añaden el presidente y la ministra de Defensa, los socios nacionalistas del Gobierno no tienen ahora fácil acusar del espionaje al Gobierno y, despechados, hacer lo que ha hecho ERC respeto al decreto anticrisis, por ejemplo, cuyo voto en contra era «un primer aviso», advirtió Gabriel Rufián. Ya no hay razón, por parte de los socios parlamentarios nacionalistas, para amenazar con la legislatura, aunque deba compensárseles, claro, a ellos y a los que no son socios, por haberse vulnerado la intimidad. Por ejemplo, la intimidad de Elsa Artadi, exdiputada de Junts, que «con el mismo teléfono hablaba con Puigdemont y con mi madre», se quejaba. O la de Marcel Mauri, exvicepresidente de Òmnium Cultural, en cuyo móvil «se pueden encontrarconversaciones de amor con mi marido e ideas para hacer de Catalunya un país más libre», reconocía. La intimidad de Puigdemont y la intimidad de las ideas para hacer de Catalunya un país más libre.

La compensación consistirá, previsiblemente, en destituir a la directora del CNI y en desclasificar las órdenes judiciales del espionaje. Si la destitución será a petición de ERC y en contra de la ministra Margarita Robles, la continuación de Robles en el Gobierno será a cambio de desclasificar las órdenes judiciales, exigencia de Pere Aragonès. Un aprieto para la ministra, sin duda, pero o es ella o es la directora. El caso es que compensaciones habrá, esas u otras, o esas y otras, dada la seguridad de los socios parlamentarios nacionalistas de que el Gobierno solo puede agotar la legislatura gracias a ellos, como prueba el que Rufián dé instrucciones en forma de reproches: «El PSOE actúa con irresponsabilidad en lo que se refiere a la falta de apoyos».

Añadidos a los espiados el presidente del Gobierno y la ministra de Defensa, no es solo que la legislatura no esté en peligro, para decepción del Partido Popular, que daba por hecho que «el Gobierno ya no se sostiene» (Mariano Rajoy) y consideraba «lógico dar por terminada la legislatura y convocar elecciones anticipadas» (Alberto Núñez Feijóo), sino que los independentistas han perdido el ennoblecimiento que les otorgaba el espionaje, la exclusividad de ser los únicos espiados, un peligro mayor.

