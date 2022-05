El PP vuelve al guión

Es lo que tiene luchar contra el aparato de los partidos, que salvo que seas Isabel Díaz Ayuso gobernando y los militantes se manifiesten a las puertas de la sede, por regla general suele salir mal. La carrera por la sucesión de Monago en el PP extremeño finalmente la va a ganar el aparato, lo que se traduce en la concejala cacereña María Guardiola, mientras que la alternativa, o lo que es lo mismo el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, va a perderla a pesar de que en Madrid ya no está Casado y en Extremadura, de pronto, manda otra vez Monago.

Las dos presidencias provinciales estaban con Guardiola desde el principio. Pablo Casado apoyaba esta opción dando por amortizado a Monago y eso favorecía de algún modo la alternativa de Pizarro, un ganador electoral nato en su ciudad que se enfrentaba al aparato provincial y de Madrid comandado éste último por unos “niñatos que habían venido a hacer suyo el partido para perpetuarse en el cargo” (literal, escuchado entre la militancia). Pero, de pronto, Casado cayó y Feijóo llegó y miró a Extremadura. ¿Qué hizo? ¿Apoyó algo diferente a su antecesor? Todo lo contrario. Habló con los dos presidentes provinciales, Laureano León en Cáceres y Manuel Naharro en Badajoz, y dio una consigna: Guardiola es la elegida porque la apoya el aparato de las dos provincias, recientemente elegido por cierto, y hay que buscar el consenso y poner fin al ruido mediático. A Monago, que como digo ahora manda otra vez, le dio una misión clara: integrar la alternativa, tratar de conservar el feudo de Plasencia presentando nuevamente a Pizarro y favorecer un congreso regional de unidad donde el presidente nacional pueda venir a hacerse la foto de hermandad y poner fin al disloque.

En este momento estamos. Pizarro aún no ha dicho que se retira de la pugna, pero la militancia lo da por hecho por dos razones fundamentales. Primero, porque Monago ya se ha posicionado a favor de María Guardiola en privado como desean los presidentes provinciales y también Madrid; y segundo, porque Feijóo no va a permitir unas primarias que fracturen el partido. La nueva dirección no quiere alharacas ni mucho menos guerras internas que dividan a la militancia. El objetivo principal de Génova es alcanzar la Moncloa y eso no se logra incendiando los territorios como hizo Casado. Paz, orden y concierto, y todas a una contra el PSOE aunque sea de la mano de Vox, pero ese es otro cantar que mejor no menear hasta cuando toque.

Las elecciones autonómicas extremeñas son el último domingo de mayo del año que viene, coincidiendo con las municipales. Resta justo un año, periodo en el cual deberá conformarse una nueva dirección regional en un congreso que tendrá que convocarse más pronto que tarde. A partir de ahí, habrá que reconstruir unas estructuras del partido ciertamente esquilmadas después de dos legislaturas en la oposición en las que apenas se ha tocado poder. La tarea es, cuanto menos, dura frente a un PSOE asentado en todo el territorio, con todos sus candidatos nombrados y gobernando prácticamente en todos lados. Y encima el tiempo que resta por delante resulta escaso para presentar a una candidata nueva y totalmente desconocida fuera de Cáceres.

Pero el aire nacional viene de cara, eso sí. El sanchismo está en declive, lo mismo que el aura de Ciudadanos y Podemos, mientras que Feijóo se halla en alza y creciendo en popularidad a marchas agigantadas. Todo sea que salte la sorpresa y baste solo eso para ganar unas elecciones o sumar con Vox en la Junta y un porrón de ayuntamientos. Las elecciones se ganan, cada vez más, a base de impulsos y sentimientos y cada vez menos con ideología. Así pues, que nadie se apresure a dar pronósticos porque un año es poco tiempo para casi nada pero para la política puede resultar toda una eternidad si, de repente, las encuestas cambian de tendencia y lo que antes subía o se mantenía ahora baja y al contrario. Ya veremos.