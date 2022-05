Menos reflexión y más acción, Sr. Vergeles

Reflexionemos», dice Vergeles, y nos manda a todos a pensar sobre por qué no se cubren las plazas de médicos en Extremadura. ¿A quién pretende engañar? Un asunto que es de su competencia, un problema que él tenía que haber solucionado hace tiempo, no necesita reflexión sino acción. Los MIR no vienen a nuestra región, ni se quedan los residentes, a causa de las pésimas condiciones laborales que se les ofrecen desde el SES. Contratos precarios y mal pagados es lo que tiene Vergeles para los médicos, mientras que en otras comunidades autónomas las condiciones son distintas.

No es algo nuevo; desde el PP hemos propuesto medidas e iniciativas para solucionar la situación, pero lejos de estudiarlas, siempre han sido rechazadas por el PSOE. Ahora dice el consejero que es un signo de alarma el que no quieran venir los médicos, cuando la verdad es que el gravísimo problema de la falta de médicos en Extremadura lo tenemos desde hace mucho tiempo. No hacen falta más signos, pues las consecuencias las sufrimos los usuarios y sanitarios del SES desde hace años. Vergeles siempre ha mirado hacia otro lado y ahora pide que todos «reflexionemos» sobre esta falta de médicos, especialmente en medicina de familia. Aumentar plazas es la solución que puso Vergeles encima de la mesa para acabar con la falta de médicos en Extremadura. Pero de solución tiene poco, porque este año hay 40 plazas de medicina de familia para residentes que se quedan desiertas en todas las áreas de salud de la región. Los efectos los seguiremos soportando los ciudadanos, porque las agendas ya están muy saturadas y las demoras son inaceptables. Los médicos padecen insoportables cargas de trabajo, están agotados, sin recursos y sin apoyo de la Administración regional. Los médicos padecen insoportables cargas de trabajo, están agotados, sin recursos Son numerosas las veces que el Consejo Extremeño de Atención Primaria y el Sindicato Médico de Extremadura han denunciado que la atención primaria en la región está al borde del abismo. Los profesionales sanitarios se han manifestado en los últimos meses en las puertas de los centros de salud para denunciar el grave deterioro y la precariedad que sufren. La atención médica en muchos pueblos no está asegurada, contribuyendo a fomentar la despoblación por falta de este servicio vital. Además, hay servicios cerrados como ocurre en Trujillo o con la mitad de plazas que impiden su actividad normal, como en Coria. Mientras esto sucede, tenemos médicos sin plaza por la elevada nota de corte, a pesar de que hay plazas por cubrir. Estos son los hechos que todos conocemos y denunciamos; situación que empeorará, porque los MIR huyen de Extremadura y este año se jubilan 161 médicos en nuestra región. El panorama es tremendo y si lo trasladamos a la sanidad rural, es catastrófico. *Ingeniera técnico agrícola y diputada regional del PP