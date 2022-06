Elecciones en Colombia

Colombia parece muy lejos porque lo está, pero esta impertinente le reservará siempre un espacio especial en su corazón pues durante los años felices de la universidad compartió colegio mayor, risas, complicidad, confianzas, pequeños disgustos, esperanzas, sinsabores momentáneos y algún que otro golpe durísimo que en esa época también da la vida con la mejor amiga que la suerte puede proporcionar. Ella es colombiana y hace casi medio siglo que nuestros caminos se separaron, pero aún en la distancia temporal y geográfica, abuelas ya las dos, seguimos conservando nuestro cariño, pues aquellos años intensísimos en que va concluyendo la formación superior y que representan el preludio inmediato a la vida profesional y a la aventura de crear una familia propia, son tan trascendentales en decisiones y proyectos que todo lo que los rodea permanece en la memoria con la fuerza que no logran otras etapas de la vida.

Pilar fue mi amiga del alma, escuchó mis confidencias y yo las suyas y la nostalgia de su persona me conmueve de nuevo cuando recuerdo su risa cantarina, su español dulce y musical y su alegría siempre. Por eso, cuando su lejano país se pone de actualidad, me pregunto cómo vivirán ella y su familia las convulsiones, la violencia extrema padecida y los cambios que lo sacuden en estos momentos, sin conocer verdaderamente cuál es la realidad de esa tierra inmensa.

Mi sobrina ha pasado unos días memorables en un viaje por la ruta del café colombiano que ha puesto de moda una telenovela con protagonista guapísimo de la que me han contado lo mismo maravillas que pestes. Y justo cuando me felicitaba de que ese extraordinario país se pusiera de actualidad por su turismo gastronómico y no el narcoturismo, resulta que las próximas elecciones lo abocan a caer en manos del chavismo bolivariano o en manos de otro populismo cercano a Trump con todas las papeletas de acumular el voto de la derecha. De nuevo en América latina un país partido y polarizado, machacado por la desigualdad, la violencia y la corrupción. Tan lejos, tan cerca.

*Profesora